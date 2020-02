Langjähriger Vorsitzender Werner Fleschütz: Der VIP vom Singkreis Erdinger Moos

In der Jahreshauptversammlung des Singkreis Erdinger Moos wurde der langjährige Vorsitzende Werner Fleschütz mit einem besonderen Geschenk geehrt.

Notzing – Der Singkreis Erdinger Moos hat einen Werner Lorant und einen Karlheinz Wildmoser. Wussten Sie nicht? Wir bislang auch nicht. Jedenfalls verglich Peter Heger sich und seinen langjährigen Weggefährten Werner Fleschütz mit dem legendären Duo des TSV 1860 München. Heger überreichte Fleschütz, der mittlerweile seit 25 Jahren Vorsitzender des Singkreises und wie Heger ein Löwe ist, in der Jahreshauptversammlung im Notzinger Wieserbräu ein VIP-Ticket für ein Sechzger-Spiel und eine Dankesurkunde vom Verein. Hinzu kommen vom Bayerischen Sängerbund eine gerahmte Urkunde und die silberne Stimmgabel.

Seit 1991 ist Fleschütz im Verein, wenige Jahre später übernahm er die Führung. Er habe neulich, nach seiner Gesundheit gefragt, gesagt: „Bei euch geht’s mir immer gut“, erzählte Fleschütz. „Aber sagt’s des ned meiner Frau“, scherzte er. Und die Presse solle es nicht schreiben. Was wir an dieser Stelle gerne ignorieren. Für Gattin Rita gab’s dafür Blumen.

Fleschütz dankte den Mitgliedern und Heger, der damals sein erster Chorleiter war. Seit drei Jahren ist jetzt Josef Weihmayr Chorleiter. Auch für ihn gab es ein dickes Lob. Denn obwohl er seine Sänger ab und an ein bisserl trieze – die positiven Rückmeldungen gäben Weihmayr Recht, so Fleschütz. „Du hast einiges geschafft, gerade vom Chorklang her“, so sein Lob.

Weihmayr blickte auf diverse Auftritte zurück. Und auf eine Premiere: das erste gemeinsame Proben-Wochenende an der Volksakademie in Freyung. „Ihr zieht immer mit, seid mit Freude und Engagement dabei“, lobte Weihmayr seine Schützlinge. Einen Verbesserungsvorschlag hatte er aber noch. „Wir könnten pünktlicher anfangen“, meinte er. Fünf Minuten vor Beginn schon da sein – dann bleibe noch Zeit zum vorher Ratschen, riet er.

Schriftführerin Sabine Hiebl hatte Zahlen für die knapp 40 erschienenen Mitglieder parat. 150 Mitglieder sind es insgesamt, darunter 38 aktive Sänger und der elfköpfige Kinderchor inklusive seiner Leiterin Christiane Iwainski. Sie war voll des Lobes für ihre Gruppe, es gehe „toujours aufwärts“. Da passt es sprachlich gut ins Bild, dass die Mooskitos – eventuell bis zum Muttertag – die französische Nationalhymne einstudiert haben wollen. Die europäische, deutsche und bayerische Hymne haben sie bereits verinnerlicht.

Auch die Finanzen stimmen, wie Christina Rescher mit ihrem Kassenbericht belegte. Einnahmen von rund 23 500 Euro stehen Ausgaben von 15 100 Euro gegenüber – ein Plus von 8400 Euro im vergangenen Jahr. Der Kassenstand beträgt knapp 12 500 Euro. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, befand Rescher.