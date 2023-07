Jubiläum in Grünbach: Golfspaß für alle

50 Jahre beim Golfclub Erding-Grünbach: Gefeiert wird mit einer Festwoche von 18. bis 23. Juli inklusive Eventsonntag mit Turnieren, Wettbewerben und Überraschungen.

Grünbach – Der Golfclub Erding-Grünbach feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Eventwoche von 18. bis 23. Juli. Hier kommen Profis ebenso auf ihre Kosten wie große und kleine Neugierige, die schon immer in den Golfsport hineinschnuppern wollten. Gäste genießen während der Festwoche täglich wechselnde Aktivitäten wie Turniere, Wettbewerbe und Events.

Ganz im Zeichen der Kinder und angehenden Golfer steht der Jubiläumssonntag am 23. Juli. An diesem Erlebnistag dürfen Golf-Anfänger ein auf sie zugeschnittenes Erlebnisprogramm auf der Driving-Range erleben. Das Golfclub Restaurant hat an diesem Tag natürlich geöffnet. Mehr Infos dazu auf der Homepage unter www.golf-erding.de.

Golfspaß für alle im Golfclub Erding-Grünbach © Golfclub Erding-Grünbach

#Golfen seit 50 Jahren

Gegründet im Jahr 1973 auf Initiative von elf Golfenthusiasten aus Erding, blickt der Golfclub Erding-Grünbach auf eine 50-jährige, bewegte Geschichte zurück. Der gemeinnützige Verein zählt heute über 800 Mitglieder, von Anfängern über geübte Golfer – neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Die gepflegte Anlage am Kellerberg 13 in Bockhorn verfügt über 18 Bahnen, einen Kurzplatz mit 3 Bahnen sowie eine Driving Range mit überdachten Abschlägen und kleiner Kurzspielarea. Die Clubgastronomie ist öffentlich, Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Golfclub-Präsident ist Rudi Bauschmid, Clubmanager Marc Ober.

Der Golfclub Erding-Grünbach verfügt über eine wunderschöne Anlage. © Golfclub Erding-Grünbach

#Schnuppern

Regelmäßig finden auf der Anlage des Golfclubs Erding- Grünbach kostenlose Schnupperkurse statt. Jeder, der Lust hat, kann sich einfach anmelden und jeden 2. Sonntag von 10 bis 12 Uhr unter professioneller Anleitung die ersten Schwünge und Puttversuche starten. Mehr Infos unter www.golf-erding.de/golf-lernen#kostenlose-schnupper-kurse.

#Kindergolf

Das spielerische Erlernen der wichtigsten Fähigkeiten rund um das Thema Golf ermöglicht der Golfclub Erding-Grünbach durch wöchentliche Trainingsgruppen für alle Alters- und Spielgruppen. Dabei kann auch das DGV-Kindergolfabzeichen erworben werden. Zusätzliches Training gibt es für Nachwuchsgolfer.

Mehr Informationen

Kontakt

Golfclub Erding-Grünbach e. V.

Kellerberg 13

85461 Grünbach

Telefon: +49 (0) 8122-49650

E-Mail: info@golf-erding.de

Web: www.golf-erding.de