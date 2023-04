Alternativen zur Ölheizung für die Schrödinger Schule

Von: Fabian Holzner

Der Breitbandausbau war ein wichtiges Thema für Bürgermeister Dieter Neumaier. © ; fabian Holzner

In der Bürgerversammlung beichtet Bürgermeister Dieter Neumaier von der nötigen Schulsanierungen. Der Breitbandausbau ist eine weitere große Aufgabe der Gemeinde Kirchberg.

Kirchberg – 144 Kinder werden derzeit im Schulverband Schröding unterrichtet. Das 1997 bezogene Schulhaus in Schröding ist zwar deutlich jünger als das in Hohenpolding. Dennoch stehen umfassende Sanierungen seit mehr als zwei Jahren im Fokus. In der Bürgerversammlung im Gasthaus Forster in Burgharting schilderte Bürgermeister Dieter Neumaier die bisher umgesetzten Schritte vor allem beim Brandschutz.

Bis 2024 muss zudem die Brandmeldeanlage für das gesamte Gebäude erneuert, das Schachtsystem für Versorgungsleitungen im Keller brandschutzsicher überarbeitet, eine zentrale Schließanlage eingebaut und schließlich die Ölheizung ausgetauscht werden. Für letzteres stehen 100 000 Euro im Haushalt, der Förderbescheid gilt noch bis Mitte 2024.

Angesichts der Debatte um das Ölheizungsverbot und der Vielzahl an Alternativen meinte Neumaier: „Ich hoffe, dass die jetzige Heizung noch lange funktioniert.“ Dass ihm vorschnelle Entscheidungen nicht liegen, hatte er bereits während der Pandemie gezeigt, als in der Grundschule nicht wie vielerorts Filtergeräte eingebaut wurden. Stattdessen hatte Kirchberg Förderungen für dezentrale raumlufttechnische Anlagen abgewartet und mit einem Gemeindeanteil von 37 000 Euro eine dauerhafte Lösung umgesetzt, die zudem Heizkosten spart. Daneben wurde das Schulgebäude 2022 in drei Brandabschnitte geteilt, das Gründach erneuert, die schadhafte Westfassade verblecht und mehrere Fluchttüren neu geschaffen.

Personell gab es ebenfalls Neuerungen. Karin Weinzierl war 26 Jahre lang Schulsekretärin und wurde von Kathrin Heilmaier abgelöst. Länger, nämlich 30 Jahre, war bisher nur Schulleiter Gerhard Ebentheuer im Schulverband tätig. Die Stelle für einen Nachfolger ist noch immer ausgeschrieben, derzeit werden beide Schulhäuser von Wartenberg aus verwaltet.

Beim Breitbandausbau kündigte Neumaier eine enge Kooperation mit der Gemeinde Inning an. Nach dem Rückzug der Ausbaufirma Unsere Grüne Glasfaser aus der Nachbargemeinde warten Kirchberg und Inning auf ein kürzlich gestartetes Bundesförderprogramm für die sogenannte dritte Welle des Breitbandausbaus.

Von der Telekom habe man die Aussage, dass ein eigenwirtschaftlicher Ausbau, also ohne Fördermittel, nicht rentabel sei, teilte der Bürgermeister mit. Zuvor hatte die Telekom mit dem teilweisen Supervectoring-Ausbau die Teilnahme an vorhergehenden Förderprogrammen für Kirchberg unmöglich gemacht. Denn mit dieser Technologie werden höhere Bandbreiten im Kupfernetz ermöglicht. In der Zwischenzeit ist ein Großteil der Haushalte im Gemeindebereich mit Supervectoring versorgt, kann also mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde surfen.

Ausführlich ging der Bürgermeister auch auf das vom Markt Wartenberg geplante 229 Meter hohe Windrad bei Auerbach ein. Die Gemeinde Kirchberg sei nicht an den Planungen beteiligt. Einwohner einer angrenzende Gemeinde hätten im Rahmen der Planungsverfahren ein Mitspracherecht. Die Kirchberger Ortschaften Itzling und Baustarring sind nur gut einen Kilometer von dem geplanten Windrades entfernt.

An vielen Punkten der Präsentation, die rund 80 Gäste im Saal verfolgten und die über weitere 30 PCs gestreamt wurde, dankte der Bürgermeister den Kirchbergern für ihr Mitwirken bei verschiedensten Projekten. So blickte er auf das Holzlandvolksfest zurück, erwähnte den Stockschützenverein, der den Vorplatz vor der Grundschule gepflastert hatte, den Theaterverein mit einer Spende an die Gemeinde und nannte Einzelpersonen wie das Ehepaar Strohmaier, das mit nur geringer Gemeindeunterstützung einen „Privatspielplatz“ in Arndorf geschaffen hatte.