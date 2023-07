Bauern-Bilanz „Die Vegetation spielt verrückt“

Von: Hans Moritz

Gelbliches Grünland, mickriger Mais,so sieht es derzeit überall im Lande aus. Bei der Erntebilanz machten sich in Hammerlbach (Kirchberg) ein Bild (v.l.) AELF-Leiter Reinhard Menzel, 2. Kreisbäuerin Irmgard Zur, Hofinhaber Anton Rasthofer, Anton Mitterer, Kreisbäuerin Irmgard Posch, BBV-Vize Bernhard Hartl und Kreisobmann Jakob Maier. © Hans Moritz

Die Landwirte im Kreis Erding rechnen heuer mit einer weit unterdurchschnittlichen Ernte. Das Frühjahr war viel zu nass und zu kalt, der Frühsommer zu warm und vor allem zu trocken.

Kirchberg - Für die Experten vom Bayerischen Bauernverband (BBV) und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sind das klare Anzeichen des Klimawandels. Bei ihnen wächst die Sorge, dass die Futtermittel für die Tiere knapp werden könnten. Auch deshalb wird der Ruf in Richtung EU immer lauter, die Pläne weiterer Flächenstilllegungen nicht weiterzuverfolgen. AELF-Experte Anton Mitterer sagte: „Die Vegetation spielt heuer extrem verrückt.“



Was das heißt, demonstrierten BBV und AELF bei der traditionellen Ernte-Rundfahrt am Donnerstag auf dem Hof von Kirchbergs BBV-Ortsobmann Anton Rasthofer in Hammerlbach: Durchs dürre Gras kann man direkt auf die trockene Erde blicken, auf die die Sonne brennt. Nebenan ist der Mais maximal halb so hoch wie im sehr guten Maisjahr 2022. Rasthofer zeigt auf seine Fahrsilos: „Das eine ist nur zu einem Drittel voll, der zweite Grasschnitt war mager, beim dritten sieht es nicht viel besser aus.“ Dabei bräuchte Rasthofer die Silage für seine 70 Kühe sowie seine Nachzucht. Als er das erzählt, muht wie auf Befehl ein Kälbchen.



Mitterer zitiert eine Binsenweisheit, die das Problem freilich gut auf den Punkt bringt: „Wir wirtschaften nun mal nicht in einem Gewächshaus, sondern unter freiem Himmel – und normale Jahre gibt es irgendwie nicht mehr.“ Und Rasthofer fügt hinzu: „Ich wünsche mir mal ein langweiliges Jahr.“ Heuer, das sind sich beide einig, sei die Arbeit „besonders fordernd – und nervenaufreibend“.



Der Winter war zwar nicht zu kalt und auch nicht zu trocken. Dafür wollte er dann im April nicht aufhören – die nasskalte Witterung hielt über Wochen an, ehe das Wetter dann im Mai quasi über Nacht auf Hochsommer umschaltete. „Uns fehlen im Schnitt hundert Liter Regen“, rechnet Mitterer vor. Zu spüren bekämen dies vor allem die Landwirte, die ihre Äcker und Wiesen auf der Schotterebene hätten.



Die saisonalen Kapriolen haben laut Mitterer dazu geführt, „dass die Aussaat oft erst verzögert möglich war, und es dann ganz schnell gehen musste. Und im Herbst werden wir wohl später fertig“ – mit deutlich magererer Ernte als sonst, glaubt man bei BBV und AELF.



Rasthofer weiß jetzt schon: Spüren wird er die Folgen unmittelbar im eigenen Betrieb – wenn die Futtermittel zur Neige gehen könnten. Damit seine Tiere dann nicht verhungern, und der Kirchberger nicht gezwungen ist, seinen Viehbestand zu reduzieren, „werde ich Futter zukaufen müssen“. Das sind dann ebenso ungeplante Ausgaben wie die 3000 Euro, die der Kirchberger Obmann gerade für Dünger investiert hat, um sein Grünland zu retten. Der ist jetzt im Erdreich, doch seine Wirkung entfalten kann er erst, wenn es wieder regnet. Mehrkosten hatten laut Mitterer auch die Getreidebauern, denn sie mussten im feuchten Frühjahr Fungizide ausbringen, um den Pilzbefall auf den Äckern in den Griff zu bekommen,



BBV-Kreisobmann Jakob Maier erinnert daran, „dass es jetzt eine Versicherung gegen Ernteausfälle gibt, für die zur Hälfte der Staat aufkommt“. Doch die lehnt der Niederdinger nicht nur wegen der hohen Prämien ab. Für ihn ist es auch gesellschaftlich das falsche Signal. „Es wird wieder alles auf die Landwirte abgeschoben. Es ist sich aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“



Mitterer verweist darauf, „dass die Kartoffelpflanzen gewässert werden müssen“. Dies sei auch noch möglich, „denn grundsätzlich haben wir im Landkreis recht gute Böden“. In Summe handelt sich laut BBV-Vize Bernhard Hartl nicht um ein Landkreis-Problem: „Das betrifft ganz Deutschland.“ Mitterer sekundiert: „Die Lage herrscht in ganz Europa, in Österreich und Frankreich sieht es genauso schlecht aus.“



Für Bauernchef Maier Grund genug, seine Forderung zu wiederholen, „dass die EU von ihren Plänen weiterer Flächenstilllegungen auf Dauer abzurücken.“ Denn Europa brauche eine intensive Landwirtschaft, „um die Bevölkerung und die Tiere zu ernähren, aber auch um die Klimawende zu schaffen“. Für all das bedürfe es landwirtschaftlicher Nutzfläche. „Ohne uns geht es nicht.“ Biodiversität sei dennoch möglich und werde auch praktiziert.



Ebenso hart ins Gericht geht er mit Kritikern der Tierhaltung und zitiert dabei einen Forscher der TU München. Es sei „Unsinn, die Tierhaltung als klimaschädlich zu brandmarken, da das CO2 nach acht Jahren wieder aus der Atmosphäre verschwunden ist“. Das Problem sei vielmehr, dass es anderen Branchen nicht gelinge, ausreichend CO2 einzusparen.



Auf ein weiteres Problem der Landwirtschaft wies Alois Obermaier vom BBV hin – Saatkrähen. „Uns liegen Schadensmeldungen über 76 000 Euro allein aus 2021 vor.“ Man habe sich vor Wochen deswegen an Umweltminister Thorsten Glauber (FW) gewandt – „auf eine Antwort waren wir bis heute.“



Und noch eine gute Nachricht: Im Landkreis wird nun auch Durumweizen angebaut – für Nudeln. ham