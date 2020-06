Heftiger Zusammenstoß auf Kreuzung

Ein schwerer Unfall kurz hinter der Landkreisgrenze zu Landshut hat am Mittwochabend zahlreiche Retter auch aus dem Kreis Erding gefordert.

Buch am Erlbach – Die Landshuter Polizei teilt mit, dass ein 60-Jähriger aus dem Kreis Donau-Ries gegen 21.30 Uhr mit seinem Hyundai in Thann (Gemeinde Buch am Erlbach) in Richtung Westendorf unterwegs gewesen sei. Mit ihm saß ein 34-Jähriger im Wagen. An einer Kreuzung nahm er einem 25 Jahre alten Landshuter, der in Richtung Kirchberg fuhr, die Vorfahrt. Der Zusammenstoß mit dem Mercedes war so heftig, dass der Hyundai auf die linke Seite kippte. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt, mussten aber ins Krankenhaus. Anfangs war von mehreren Eingeklemmten die Rede.

Den Schaden beziffert die Polizei mit 20 000 Euro. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren Kirchberg und Langenpreising. ham