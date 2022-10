Es spukt im neuen Bürgersaal

Vor Schock in die Arme gesprungen: Das Gespenst der hantigen „Moorwirtin“, gespielt von Angelika Weber erschreckt die beiden Totengräber-Brüder „Schippe“ und „Schaufe“, dargestellt von Hannes Grandinger und Tom Huber. © Lea

Doppelte Premiere: Die Theatergruppe Kirchberg führt erstes Theaterstück nach sieben Jahren auf, nächstes Wochenden sind weiter Vorstellungen, es gibt noch Restkarten.

Schröding – Im nagelneuen Bürgersaal erscheinen jetzt schaurige Gestalten. Am Wochenende feierte die Theatergruppe Kirchberg mit dem Stück „Gspenstermacher“ von Ralph Wallner ihre Premiere – und sorgte damit im Publikum für viele Lacher.

„Zum ersten Mal nach sieben Jahren können wir jetzt wieder ein Theaterstück präsentieren“, erklärt Jürgen Wenhart, Vorsitzender der Theatergruppe Kirchberg. Die letzte Aufführung sei im Jahr 2015 gewesen. Darauf folgte eine Pause aufgrund von fehlenden Räumlichkeiten. Für April 2020 setzte die Theatergruppe schließlich das Stück „Da Rauberpfaff“ an, jedoch machte die Corona-Pandemie diesen Plan zunichte.

Nun ist die Premiere der „Gspenstermacher“ die erste offizielle Veranstaltung im neuen Bürgersaal Schröding nach der Einweihung Anfang Oktober. Der moderne Saal mit seinem griabigen Flair durch die vielen Holzelemente bietet Platz für 160 Zuschauer. „Die Karten für die vier Aufführungen des Theaters haben sich bisher sehr gut verkauft“, freut sich Wenhart. Die Vorfreude sei groß.

Am 30. August hatten die Proben für das Stück begonnen. Von da an wurde drei- bis viermal die Woche geprobt. In diesem Jahr seien einige neue Schauspieler mit dabei: Simone Hofmaier verkörpert die hochnäsige reiche Witwe „Veichtlbäurin“, Maria Diewok spielt die schrullige Philomena, Tom Huber ist der Totengraber „Schaufe“ und Monika Eifert stellt das liebe Madl „Lena“ dar. Bei den Neulingen herrschte Aufregung.

In dem Stück von Ralph Wallner treiben die beiden lausbubigen und etwas trotteligen Totengraber-Brüder „Schippe“ und „Schaufe“ ihr Unwesen im „Moortaler Moos“ und bei dessen Bewohnern und konnten damit das Publikum besonders zum Lachen bringen.

Michael Huber verkörpert den Burschen Leo und Konrad Wegmann den Schuster Jackl. Regie wird geführt von Christine Wenhart und Schos Grichtmaier. Franziska Pfeffer und Christine Bauer sind die „Masken-Mädels“, Souffleuse ist Nadine Sedlmaier und um die Technik kümmern sich Dominik Bauer und Christian Forster.

Das Publikum im fast ausgefüllten Bürgersaal mit der großen hölzernen Bühne zeigte sich begeistert von dem Schwank in drei Akten. Der freche bayerische Humor und die deftigen Sprüche sorgten bei der Premiere für viele Lacher. Ihr schauspielerisches Können zeigten die Darsteller mit herausragender Mimik und Gestik, die die Zuschauer mit tosendem Beifall belohnten.

In den Pausen gab es Getränke und kleine Stärkungen. Im Anschluss an das Theaterstück kehrten Mimen und Zuschauer im benachbarten Gasthaus Müller ein. Lea Warmedinger

Weitere Termine

Die nächsten Aufführungen sind diesen Freitag und Samstag, 21./22. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Restkarten gibt es noch unter Tel. (0170) 4 38 65 90. Der Eintritt kostet neun Euro.