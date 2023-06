Heimatmuseum wird förmlich überrollt: 1500 Besucher bestaunen in Thal 450 Oldtimer

Toller Blickfang: Großes Aufsehen erregte beim Oldtimertreffen in Thal eine 99 Jahre alte Indian Scout, die ein Unterföhringer vor rund 25 Jahren in der peruanischen Hauptstadt Lima gekauft hatte. Motorradmechaniker Jonas Kainz und sein Spezl Tobias Obermaier (v. r.), die mit zwei Mopeds angereist waren, konnten sich gar nicht satt sehen an dieser Rarität © Fabian Holzner

Riesige Sachwerte, viel Liebhaberei und an die 1500 Menschen versammelten sich an Fronleichnam zum Oldtimertreffen am Heimatmuseum in Thal.

Kirchberg – Über 450 Autos und Motorräder erfassten die Mitglieder der Oldtimerfreunde am Eingang zum Vereinsgelände auf ihrer Liste. Über die „Dunkelziffer“ der Fahrzeuge, beziehungsweise der Fahrer, die auf ihre Erinnerungsmedaille verzichteten, weiß man nur, dass sie „groß“ ist, so Schriftführer Manfred Schwaiger.

Damit hatte die Veranstaltung einen Zulauf wie nie zuvor. „Es sprengt fast den Rahmen, wir haben uns auf circa 1000 Besucher vorbereitet“, sagte Vorsitzender Manfred Obermaier während einer kurzen Verschnaufpause beim Grillen. „Und Oldtimer dürfen jetzt keine zehn mehr kommen, so voll ist der Parkplatz“, fügte er mit einem begeisterten Lachen hinzu. Ein weiteres Wachstum der Oldtimertage – an diesem Sonntag treffen sich ab 11 Uhr historische Traktoren und Standmotoren – sei allerdings nicht ohne Weiteres möglich, schließlich stemmen nur an die 60 Ehrenamtliche die Organisation und Bewirtung.

Obwohl man bei der Bewerbung schon bewusst sparsam gewesen sei, habe sich der Termin „wie ein Lauffeuer“ in den sozialen Medien verbreitet, erklärte Obermaier. Hinzu komme das zeitgleich stattfindende Oldtimertreffen in Maxlrain, von dem auch die einen oder anderen historischen Gefährte kamen. Dann eilte der Vorsitzende zurück zu den Käsegrillern. „Die Ration für Sonntag ist auch schon fast weg“, meinte er lachend.

Dichtes Gedränge: Der Parkplatz am Heimatmuseum war nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit so einem riesigen Zuspruch hatten die Verantwortlichen der Oldtimerfreunde Kirchberg nicht wirklich gerechnet. © Ralf Kühl

Mit dem Mehr an Besuchern verjüngt sich auch das Publikum. So nahmen beispielsweise auch der 25-jährige Tobias Obermaier und der 26-jährige Jonas Kainz aus dem Holzland mit ihren Mopeds teil. Für Motorradmechaniker Kainz bleibt es aber nicht beim fachmännischen Begutachten antiker Zweiräder, auch am Sonntag möchte er teilnehmen, mit seinem Hanomag Traktor, Baujahr 1957. „Den Bulldog hat mein Opa nagelneu gekauft, ich hab ihn dann wieder hergerichtet“, erzählte er, während er zwischen den Reihen chromglänzender Motorrad-Oldtimer hindurch schlenderte. Nur noch für Spazierfahrten dürfe dieser genutzt und auch bestimmt nicht weiter verkauft werden. „Der Bulldog bleibt auf dem Hof, solange ich da bin“, sagte er zu dem Familienerbstück.

Besonders ein rot-braunes Zweirad mit offen sichtbarer Technik erregte Aufmerksamkeit in Thal. 99 Jahre alt ist die amerikanische Indian Scout. „Fast kaputt“ war sie nach vielen Jahren, in denen sie in Lima (Peru) gefahren wurde, erzählte Besitzer Rainer Litwin aus Unterföhring. Vor circa 25 Jahren gelangte sie dann in seine Hände, 11 000 Mark kostete das fast funktionslose Gefährt doch noch. Tausende weitere Euros investierte der Motorradliebhaber, allein der Tacho habe mehr als 3000 Euro gekostet. Es ist „die überschaubare Technik, die aber stimmen muss“, die Litwins Begeisterung und Bereitschaft zu den hohen Investitionen ausmacht.

Ebenfalls aus dem trockenen Süden, der den Fahrzeugen oft ein längeres Leben schenkt, ist Achim Müllers weißes Coupé. Der BMW 700 fuhr in Italien und wurde auch von einem Italiener Anfang der 60er Jahre designt, wie Müller weiß. Er kommt seit vielen Jahren nach Thal, nicht nur, weil er leidenschaftlicher Oldtimersammler ist, sondern weil sich der Kumhausener auch mittlerweile dem Kirchberger Verein als Mitglied angeschlossen hat.

Für Familie Mittermayer aus Niederding war hingegen alles neu. „Gigantisch“, sagte Michi Mittermayer, als er mit Frau Conny sowie den Söhnen Alois und Xaver auf dem Rückweg zu ihren zwei Oldtimern war. „Ich bin sehr überzeugt, nicht nur vom Treffen, denn wir waren auch im Museum und haben uns alles angeschaut“, erzählte der Inhaber eines Hotels mit vielen Gästen aus der Oldtimerszene. Sogar eine Werkstatt mit Hebebühne bietet er den Reisenden. Der 50 Jahre alte Fiat 500 und der Porsche von 1977, mit denen sie nach Thal gekommen waren, sind nur zwei von sieben historischen Fahrzeugen, die sie selbst fahren. „Es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen“, meinte Conny Mittermayer lachend und fügte an, dass ihr Fiat, noch mit einer kleinen, original italienischen Parkscheibe ausgestattet, zum Verkauf stehe.

So dürften einige Teile, vielleicht ganze Fahrzeuge, sicher aber viele Tipps beim Oldtimertreffen in Thal ausgetauscht worden sein.