Heimatmuseum Thal: Das Mekka der Oldtimerfreunde

Nicht nur ideelle Werte sammelten sich auf dem Parkplatz am Heimatmuseum. Eine Corvette C1 kann bis zu 100 000 Euro kosten. Am Sonntag sind hier ab 11 Uhr historische Traktoren und Standmotoren zu bestaunen. © Fabian Holzner

Am Heimatmuseum Thal präsentieren sie fast 300 Fahrzeuge auf zwei und vier Rädern.

Thal – „Thal ist unser Lieblingstreffen. Schön im Grünen, dazu das Heimatmuseum – es ist einfach griabig, und wir hoffen, dass wieder Auszogne gebacken werden.“ Armin und Angie Hertha aus Dachau freuen sich schon auf dem Parkplatz auf das 13. Oldtimertreffen der Oldtimerfreunde Kirchberg. Die beiden haben sich mit ihrem VW T2, Baujahr 1973, eingereiht zwischen dem Chevrolet ihrer Vereinskollegen, zahlreichen Käfern, Moto Guzzi und weiteren fast 300 Oldtimern auf zwei oder vier Rädern.

Zum dritten Mal sind sie als Mitglieder des Vereins „Freunde alter Fahrzeuge“ angereist, diesmal mit einem Zwischenstopp, wie Ali Yalniz erzählt. Eine der Radkappen seines Chevrolet Impala ist während der Fahrt verloren gegangen. Wiederbeschaffungswert eines Originalteils: mindestens 460 US-Dollar. In einer Wiese wurde die Kappe aber wiedergefunden, und so stoßen die Dachauer zu den mehr als 1000 Gästen gleich unterhalb Schrödings.

Ankunft in Thal, mit allen vier Radkappen: die „Freunde alter Fahrzeuge“ aus Dachau (v. l.) Ali und Necla Yalniz, Wolfgang Weckerlein sowie Angie und Armin Hertha. © Fabian Holzner

50 Freiwillige unter den mittlerweile 520 Mitgliedern der Kirchberger Oltimerfreunde bewältigen diesen Ansturm, warme Mittagsgerichte werden gekocht, die Auszognen tatsächlich gebacken, Kaffee und Kuchen verkauft. Die alte Schmiede und der Brotbackofen sind in Betrieb, das Heimatmuseum geöffnet. Zeugwart Stefan Obermaier und Schriftführer Manfred Schwaiger haben die Einladung und Ankunft der motorisierten Raritäten organisiert. Seit der Gründung der Oldtimerfreunde 1997 mit zehn Personen hat man zu mittlerweile 24 Oldtimertreffen eingeladen, die ersten fanden in Froschbach statt.

„Der feste Termin an Fronleichnam und dem darauffolgenden Sonntag hat sich etabliert. Aus den Nachbarlandkreisen Freising und Landshut, aber auch aus München, Dingolfing und Garmisch-Partenkirchen sind die Gäste wiedergekommen. Am Sonntag sind dann Bulldogs und Standmotoren eingeladen“, erzählt Obermaier. Dem gelernten Werkzeugmechaniker sind besonders zwei Fahrzeuge ins Auge gestochen: eine BMW R 62 mit Rohrrahmen-Fahrwerk, produziert in den späten 1920er Jahren. „Das Motorrad ist eh schon selten, noch seltener wird es heute noch gefahren“, schwärmt er. Auch der luftgekühlte Porsche 911 T, Baujahr 1972, ist eine absolute Rarität. „Davon haben nicht viele überlebt“, sagt Obermaier, bevor er wieder Zettel an der Geländeeinfahrt verteilt, auf denen die Fahrer Hersteller, Baujahr und Leistung notieren.

Seit 8 Uhr ist er mit seinen Vereinskollegen auf den Beinen, obwohl die Veranstaltung heuer erst um 11 statt wie früher um 9 Uhr beginnt. „Das hat nicht ganz funktioniert“, sagt Vorsitzender Hans Rott lachend. „Viele der Alten standen um 9 Uhr auf dem Gelände und wollten wieder ihr Weißwurstfrühstück. Ersatzweise gab es für sie Wurstsalat.“ Rott wurde, wie der gesamte Vorstand, in der Jahreshauptversammlung vor einem Monat im Amt bestätigt. Gleichberechtigt mit Manfred Obermaier leitet er den Verein. „Die Last ist so besser verteilt. Wir machen eh alles miteinander, in häufigen Sitzungen“, erklärt Rott. Mit der Gründung des Museums 2004 habe der Verein Dimensionen erreicht, die dies unumgänglich machten. Gleichzeitig kommen die Oldtimerfreunde selbst in die Jahre, mehr Junge müssten nachkommen, meint der Vorsitzende. Der durch den Bau des Heimatmuseums, für das man 2012 den Kulturpreis des Landkreises erhielt, entstandene Zusammenhalt sei aber ungebrochen.

Das bestätigt Georg Blumoser, der mit seinem Ford Mustang, Baujahr 1965, zwar nur wenige Kilometer von Maria Thalheim angereist ist, das Auto aber aus erster Hand in Kalifornien erstanden hat: „Man spürt hier, dass jeder mit Leib und Seele dabei ist, das Treffen ist wieder bestens organisiert.“ Blumoser konnte sein Hobby für mehr als 20 Jahre zum Beruf machen. Er schaffte es in die BMW-Sparte „Mobile Tradition“, in der er sich um die Geschichte des Unternehmens kümmern durfte. So führte ihn sein Weg in die USA, wo er zwei betagten Schwestern den Ford Mustang abkaufte, nach Deutschland importieren ließ und selbst restaurierte.

Ein Ford Mustang war auch für Armin Hertha aus Dachau der erste Oldtimer, er ist allerdings kein „Schrauber“, wie er selbst sagt. Seinen orangefarbenen T2 erwarb er nach einem einschneidenden Erlebnis: Nach einer akuten Herzmuskelentzündung erkannte er: „Es kann so schnell vorbei sein“ – und investierte in sein Hobby.

Die Dachauer „Freunde alter Fahrzeuge“ hätten noch viele Geschichten auf Lager, doch die Auszognen locken, und ein Chevrolet-Fahrer stößt hinzu: „Entschuldigung, darf ich bei dir mal unter die Haube schauen? Ich hab’ meinen Motor zerlegt und weiß bei einem Teil nicht mehr, wo es hingehört.“ FABIAN HOLZNER