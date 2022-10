„Ein Schmuckstück“: Der neue Bürgersaal in Schröding begeistert

Von: Birgit Lang

Applaus für Kabarettist Alfred Mittermeier. © Birgit Lang

Der Bürgersaal in Schröding bietet Vereinen und Kultur in der Gemeinde eine neue Heimat. Endlich konnte nun die Einweihung gefeiert werden.

Schröding – Piloten-Apartments, Frühstückspension, Schwimmbad oder Dorfladen. Die Ideen für die Nutzung der alten Schrödinger Turnhalle waren äußert kreativ, verriet Kirchbergs Bürgermeister Dieter Neumaier. Geworden ist es schließlich ein Bürgersaal, der am Sonntag feierlich eröffnet wurde. Bestens war dabei die Stimmung, viel wurde gelacht,vor allem beim Auftritt des Dorfener Kabarettisten Alfred Mittermeier.

Als die neue Grundschule 1996/97 errichtet wurde, habe die Gemeinde kein Geld für eine neue Turnhalle gehabt, erinnerte Neumaier. Also wollte man die alte, aus den 1980er Jahren weiterbetreiben, womit niemand so richtig zufrieden war.

2003 habe der Gemeinderat erstmals über ein Bürgerhaus in Kombination mit einem Seniorenheim nachgedacht. Fünf Jahre später wurden altes Schulhaus und Lehrerwohnhaus verkauft, abgerissen und im Juli erfolgte der Spatenstich für den Neubau.

Die Gemeinde nützt seither einen Teil als Sitzungssaal, Bürgermeisterbüro, Fahnenraum und Archiv. 2016/17 konnte endlich eine neue Turnhalle an der Grundschule gebaut werden. Und mit dem Umbau und der Sanierung der alten ging es im Sommer 2018 los.

Begeistert waren (v. l.) Altbürgermeister Hans Grandinger, Kabarettist Alfred Mittermeier, Bürgermeister Dieter Neumaier. © Birgit Lang

Gemeinderäte und Mitglieder des Theatervereins entkernten den Betonbau und kümmerten sich später um den Bühnenbau. Firmen aus der Region übernahmen unterschiedlichste Gewerke. Neumaier dankte vor allem Hannes und Martin Grandinger, Michael Huber, Michael Weber und Jürgen Wenhart, den vielen weiteren fleißigen Helfern sowie den Mitarbeitern der VG Steinkirchen und des Bauhofs.

Verteilt über fünf Haushaltsjahre wurden von der Gemeinde rund 300 000 Euro für den Umbau inklusive modernder Technik investiert. „Dass dieses Projekt die Handschrift meines Amtsvorgängers Hans Grandinger trägt, zeigen auch die Zahlen ganz deutlich: 93 Prozent der Kosten fielen bis April 2020 an“, so Neumaier. Der Bürgermeister dankte seinem Vorgänger und dem Gemeinderat für ihr „weitsichtiges und kreatives Handeln“.

Wunderschön sei er geworden, der Bürgersaal, jetzt müsse er mit Leben gefüllt werden. Denn er soll die Gemeinschaft stärken, den Vereinen Möglichkeiten für neue Ideen, bewährte und neue Veranstaltungen geben, „Kultur für alle Generationen bieten und keine Konkurrenz zu unseren Wirten, sondern vielmehr eine Ergänzung sein“, sagte Neumaier. Wichtig sei der Gemeinde auch das gute Miteinander mit allen Nachbarn.

„Es freut mich, dass der Ring sich endlich schließt“, sagte Grandinger. Es habe ihn schon geärgert, dass ein paar Tage nach der Fertigstellung alles zugesperrt werden musste. Denn die Einweihung sollte schon im April 2020 sein, aber Corona machte dem Alt-Bürgermeister einen Strich durch die Rechnung. Es sei wichtig, dass man einen gemeinsamen Ort habe, wo etwas stattfinden und man sich freuen könne, dass man nicht bloß immer schlimme Nachrichten hören müsse, erklärte Grandinger nun. Als Geschenk habe er ein Kreuz für eine Nische vorgesehen gehabt, das aber zwischenzeitlich verschollen sei, sagte er.

Jacek Jamiolkowski war „der erste echte Pfarrer“ auf der Bühne und segnete den Bürgersaal. Er freute sich, dass dieser in direkter Nähe zur Kirche stehe und man ihn auch für Veranstaltungen nutzen dürfe.

Künstlerisch weihte schließlich Alfred Mittermeier die Bühne ein. Dass tat er mit einem witzig-hintergründigen Kurzprogramm mit frechen Wortspielen, was beim Publikum bestens ankam. Er frotzelte über die Dorfener Baustelle, machte sich über den Genderwahn lustig und lobte nach Standing Ovations dieses „Schmuckstück, in einer Zeit, wo ein Theater nach dem anderen zumacht. Machts was draus! Die Gemeinde allein, kann es nicht stemmen.“