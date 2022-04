Besseres Internet: Der Breitbandausbau in Kirchberg soll weitergehen

Digital zugeschaltet: Mehr als 100 Kirchberger verfolgten die Bürgerversammlung, gut ein Drittel davon per Livestream, von Zuhause aus. Aufrüstung führt zu „bösem Erwachen“ Zwölf Parzellen in Baustarring geplant

Kirchberg – Der Glasfaserausbau soll bald weitere Regionen der Gemeinde Kirchberg erreichen. Die nach Einwohnern kleinste Gemeinde des Landkreises hatte in der Vergangenheit alle Möglichkeiten genutzt, um digital Schritt zu halten: Für die Schaffung eines Glasfaseranschlusses an der Grundschule Schröding und die Digitalisierung der Klassenzimmer, kam im vergangenen Jahr die Auszeichnung „Digitale Bildungsregion“ vom Kultusministerium. Die zweite Welle des Breitbandausbaus wurde bereits 2020 abgeschlossen.

Bei der nun dritten Bürgerversammlung von Bürgermeister Dieter Neumaier im Saal des Gasthauses Forster in Burgharting folgten neben 70 Gästen daher auch rund 40 Zuschauer per Livestream. In Aussicht stellte Neumaier dabei die dritte Ausbauwelle: So sollen zukünftig die Orte Burgharting, Froschbach, Schröding, Baustarring, Kirchberg und Einfeld, bislang mit Kupferleitungen erschlossen, „Fiber to the Home“, also Glasfaser bis in die Wohnung bekommen.

Böses Erwachen: Nachbesserung der Telekom sorgt für Aus bei Förderprogramm

Seit 2020 ist man gemeinsam mit den drei anderen Holzlandgemeinden im bayerischen GigaBit Förderverfahren, bei dem 5000 Euro pro Adresse zugezahlt werden. Für die ländliche Gemeinde ein Nachteil: „Es kann sein, das wir hundert Meter Leitung verlegen und damit noch kein einziges Haus erreichen“, bemängelte Neumaier diese Festsetzung.

Hinzu kam ein „Böses Erwachen“, als die Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens vorlagen: Vielen Haushalten hatte der Netzbetreiber Telekom das Supervectoring ermöglicht, bei dem die bestehenden Kupferleitungen aufgerüstet wurden. Die Folge daraus ist ein Ausscheiden aus den Förderrichtlinien, da die Verbindungsgeschwindigkeit dort nun als ausreichend bewertet wird. „Für uns heißt das im Moment: Wir warten auf das Bundesförderprogramm ab 2023“, teilte Neumaier mit. Dieses sei zwar deutlich bürokratischer, habe aber den Vorteil, dass die durch das Supervectoring ausgeglichenen Grenzen nicht zum Tragen kommen, also alle Haushalte erschlossen werden können. Betroffen wären davon etwa alle 300 Einwohner Schrödings, der größten Ortschaft im 17 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet.

Mehr Zuzüge als Wegzüge: Gemeinde wächst weiter

Insgesamt lebten in Kirchberg Ende 2021 1174 Menschen, die Zahl der Geburten und der Sterbefälle war mit 19 ausgeglichen. Die Gemeinde wächst also durch Zuzüge, 99 standen 70 Wegzügen gegenüber. 25 Ortsteile, von denen die kleinsten wie Giglberg, Perzau und Lehenanger aus nur einem Haushalt bestehen, sind durch rund 28 Kilometer Straßen verbunden. Den Einzelhof Hammerlbach 1 konnte man nach fast zwei Jahrzehnten des Wartens auf Fördergelder für insgesamt 75 000 Euro mit einer Teerfahrbahn erschließen, für 30 000 Euro erneuerte man die Straße zwischen Burgharting und Holzen.

Mit der Beteiligung der Anwohner wurde auch in Arndorf geteert, eine Stichstraße verlängerte man für insgesamt 16 000 Euro. Eine Spritzdecke bekam die vormalige Kiesstraße, die Schröding mit Krumbach verbindet, da man mit der Nachbargemeinde Hohenpolding zusammenarbeitete und nur ein kurzer Abschnitt auf Kirchberger Gebiet liegt. Die Kosten beliefen sich dabei auf lediglich 1800 Euro.

Schördinger Grundschule soll noch besser ausgerüstet werden

Gebaut werden soll in naher Zukunft dann in Baustarring, sechs Gemeindeeigene Parzellen und sechs private werden den Ort nach Westen hin abrunden. Momentan befindet man sich in der ersten Auslegung.

Den Anbau an die Schrödinger Grundschule für die Mittagsbetreuung ließ Neumaier mit vielen Bildern noch einmal Revue passieren. Nahtlos schloss sich die noch laufende Brandschutzsanierung der Grundschule an, hinzu kommt eine elektrotechnische Sanierung. Insgesamt 190 000 Euro sind dabei für Fluchttüren, Notausstiege, Brandmelder und weitere Maßnahmen eingeplant. Unabhängig davon wird, während der Sommerferien eine raumlufttechnische Anlage, deren Gesamtkosten von 170.000 Euro zu vier Fünfteln gefördert wird, eingebaut.

