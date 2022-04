Die lange Reise eines über 100 Jahre alten Osterkunstwerks in die Schrödinger Pfarrkirche

Von: Fabian Holzner

Den kompletten Vormittag brauchten die fleißigen Helfer, um das Heilige Grab in der Kirche aufzubauen. © holzner

Das Heilige Grab als Ausstellungsstück in Schröding hat eine lange Geschichte hinter sich. Nur alle drei Jahre kann es betrachtet werden.

Schröding – Zeit für die Wiederauferstehung: Am kommenden Wochenende ist das fast 120 Jahre alte „Heilige Grab“ wieder zentraler Bestandteil der Osterliturgie in Schröding. Dabei handelt es sich um ein über fünf Meter hohes sakrales Kunstwerk, in der Pfarrkirche. Am Karfreitag wird eine Figur des Leichnams Christi in der Grabstätte enthüllt, am Sonntagmorgen ist dann nur noch das Leichentuch zu sehen, die Jesus-Figur erscheint schließlich auf dem Grab.

Für diese heute sehr seltene, kirchliche Tradition sorgte ein achtköpfiges Team um Mesner Stefan Lachner, das die massiven Einzelteile aus einem Lagerraum in der Grundschule nach St. Nikolaus hinüber transportierte und dort aufbaute. Als man die Schreinerarbeit 1904 erwarb, lag die Gründung der Expositur Schröding als selbstständige Seelsorgebezirk der Pfarrei Steinkirchen erst drei Jahre zurück.

Heiliges Grab wurde bereits 1904 gekauft

In der Kirchberger Gemeindechronik finden sich Hinweise, dass sich die Schrödinger um die Jahrhundertwende in seelsorgerischer Hinsicht vom damaligen Steinkirchener Pfarrer Josef Würf vernachlässigt fühlten. Nach mehreren Anläufen hatten Dorflehrer Reiser, Bürgermeister Stänger und Wirt Forster im Münchener Ordinariat Erfolg: Kooperator Georg Fürst wurde von Feldmoching nach Schröding geschickt und war dort bis 1909 Expositus (Geistlicher).

Umgehend begann man mit dem Bau des heutigen Pfarrhauses und kaufte 1904 das von der Maier’schen Kunstanstalt in München für 1200 Mark gestaltete Heilige Grab. Finanziert wurde es aus Spenden der Gläubigen, den Transport aus Moosburg, übernahm der Lechnerbauer am Anger, ebenfalls umsonst, so die Chronik. Bis in die 60er Jahre stand es dann alljährlich im Mittelpunkt der Liturgie, als bildliche Darstellung der Auferstehung Jesu. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verlor sich das Brauchtum wieder. Über die Jahrzehnte geriet das Heilige Grab in Vergessenheit.

Heiliges Grab erst nach jahrelanger Suche wiederentdeckt

Bartholomäus Pfanzelt machte sich dann vor etwa 15 Jahren als Vorsitzender der Oldtimerfreunde Kirchberg zunächst erfolglos auf die Suche nach dem Kunstobjekt. 2008 stand die alte Schrödinger Schule kurz vor dem Abriss, beim Entrümpeln entdeckten dann er und der damalige Bürgermeister Hans Grandinger einen Großteil auf dem Dachboden. Weitere Einzelteile fanden sich im Heizungskeller und im Kirchturm. Aus dem Verein und der Pfarrgemeinde fanden sich Mitstreiter, die sich zum Ziel setzten, den Brauch wiederzubeleben.

Mit Heinrich Götz, Georg Nagl und Hubert Glasl ergänzte Pfanzelt fehlende Teile und befreite das Erhaltene von den Spuren der Zeit. 1000 Euro spendete die Schrödinger Frauengemeinschaft, um die Zahl der zierenden Glaskugeln wieder auf 25 zu bringen. Die Neuen wurden in Bodenmais gleich aus farbigem Glas geblasen, die ursprünglichen wurden mit bunt gefärbtem Wasser gefüllt. Zuletzt erstrahlten diese 2019. Der Aufwand, den heuer Mesner Stefan Lachner mit Vater Alban, Kirchenpfleger Klaus Reiter, Bartholomäus Pfanzelt und Sepp Gafko von den Oldtimerfreunden, den Lektoren Heinrich Götz und Korbinia Sedlmaier sowie Ministrant Raffael Klein bestritt, ist erheblich. Daher entschloss man sich für den Drei-Jahres-Turnus.

