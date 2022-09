Schulleiter für ein Jahr: Michael Braun übernimmt kommissarisch in Schröding

Von: Fabian Holzner

Willkommen in Schröding: Bürgermeister Dieter Neumaier (l.) und Michael Braun. © Fabian Holzner

Der Wartenberger Rektor Michael Braun ist nun kommissarischer Chef in Schröding. An der dortigen Schule sind nun auch neue Luftfilter in Betrieb.

Kirchberg – Mit frischer Luft und frischem Wind ist das neue Schuljahr an der Grundschule Schröding gestartet. Acht Luftfiltergeräte wurden in den großen Ferien installiert, die bei einem Ortstermin des Gemeinderats auch der neue kommissarische Schulleiter Michael Braun in Augenschein nahm.

Der Wartenberger wird nicht in Schröding oder Hohenpolding unterrichten, da er vor der Herausforderung steht, zwei Schulen gleichzeitig zu leiten. Seit sechs Jahren ist er Chef an der Marie-Pettenbeck-Schule in seinem Heimatort und behält dort das Amt des Rektors.

Zum Ende des Schuljahres hatte der Schulverband Schröding den langjährigen Leiter Gerhard Ebentheuer in den Ruhestand verabschiedet. Trotz dreier Ausschreibungen hat das Schulamt keinen Nachfolger gefunden. Braun wird die Aufgaben nun für ein Jahr kommissarisch weiterführen.

„Wir Beamten halten zusammen“, erklärte der 48-Jährige. Das Kollegium habe ihm breite Unterstützung zugesichert. „Man macht es bestmöglich, ob man bei dem enormen Arbeits- und Zeitaufwand jedem gerecht wird, muss ehrlicherweise offen bleiben“, sagte Braun, sah aber auch Synergien zwischen den Schulen. Er möchte Impulse von Wartenberg bringen und umgekehrt aus Schröding mitnehmen. Zu welchen Zeiten er im Holzland ist, steht noch nicht fest.

Die neuen Lüftungsanlagen filtern Viren heraus, sorgen in den Sommermonaten für kühlere Luft und halten durch 80 Prozent Wärmerückgewinnung auch den Energieverbrauch gering. Dafür waren 208 000 Euro im Gemeindehaushalt eingeplant. Zu 80 Prozent wird die Maßnahme vom Bund gefördert. Zu den reinen Gerätekosten von 110 000 Euro kamen die Ingenieurleistungen des Büros Wolfgang Moises und die Arbeiten mehrerer Handwerksbetriebe, die neue Stromanschlüsse legten, die 36 Zentimeter großen Durchbohrungen der Außenwand vornahmen, die Filtergeräte installierten oder die Wände neu strichen.

Gleichzeitig wurde die Umsetzung des Brandschutzkonzepts vorangetrieben. Neue Türen verbinden jetzt die Klassenzimmer und schaffen so Fluchtwege. Mit diesen ergibt sich der positive Nebeneffekt, dass beispielsweise im Krankheitsfall eine Lehrkraft nun einfacher zwei Klassen gleichzeitig betreuen kann.