Mit Musik und Sport überall präsent: Carolin Hager ist neue Schulleiterin in Schröding

Alle Schüler kennenlernen will Carolin Hager. © Fabian Holzner

Carolin Hager ist die neue Schulleiterin in Schröding und Hohenpolding. Sie übernimmt erst einmal keine Klasse - um als Musik- und Sportlehrerin möglichst alle Schüler kennenzulernen.

Kirchberg/Hohenpolding – Carolin Hager gibt nun im Schulverband Schröding den Ton an – als Schulleiterin und mit Musik. Noch bevor die Erstklässler und ihre Eltern gestern in die Schule kamen, saß die neue Chefin bereits mit ihrer Gitarre in der Aula und übte mit den älteren Schülern ein Willkommenslied. „Musik ist von Anfang an mein Leben. Und ich finde es ganz wichtig, das auch in der Schule einzusetzen“, sagte die 42-Jährige, bevor es in Schröding und kurz darauf in Hohenpolding an die Begrüßung der Erstklässler ging.

Zehn Jahre lang hatte die Langenpreisingerin zuvor an der Grundschule Klettham als Praktikums- und Musiklehrerin gearbeitet und war zuletzt auch dritte Stellvertreterin der Schulleitung. Dass sie erstmals eine Grundschule leiten würde, stand erst vor zwei Wochen fest –und war, mitten im Urlaub, doch eine Überraschung. Denn da kam das Angebot des Schulamts. „Daraufhin habe ich mir die Schule angeschaut, das Kollegium kennengelernt und mich gleich wohlgefühlt“, erzählt Hager. Wichtig war ihr, zunächst keine Klassenleitung zu übernehmen, als Musik- und Sportlehrerin möchte sie alle Schüler und Eltern erst mal kennenlernen und als Rektorin in beiden Schulen gleichermaßen präsent sein.

FABIAN HOLZNER