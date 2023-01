Verfall gestoppt

Von: Fabian Holzner

Teilen

Stolz zeigt Mesner Anton Picker die sanierte Kirche vor. Zu tun gibt es eigentlich immer was. © Fabian Holzner

Viel Mühe, Arbeit und Geld stecken in der Renovierung der Filialkirche in Kirchberg. Aber er war der Motor dieser Aktion? Wir stellen ihn und seine Mitstreiter vor.

Kirchberg - Einfach war der Bau der Filialkirche Sankt Peter und Paul in Kirchberg vor 300 Jahren gewiss nicht. Der Erhalt des historischen Gebäudes mit seinen Kunstschätzen im Inneren ist es genauso wenig. Während zur Entstehungszeit das Interesse groß war, wie eine Liste der Kreditgeber mit mehr als 20 Kirchen und Klöstern der Umgebung verrät, liegt die Restauration heute in den Händen weniger.



Neben Holzlandpfarrer Jacek Jamiolkowski und Sandra Bachmeier, Verwaltungsleiterin des Pfarrverbandes, hat sich auch der Mesner der kleinen Barockkirche dafür stark gemacht, dass der drohende Verfall gestoppt wird. Anton Picker hat mit seiner Frau Resi das Mesneramt gewissermaßen geerbt.



Bald nachdem er „beim Schwaiger“, einem sehr alten Anwesen direkt an der Lindenallee zwischen Kirchberg und Wartenberg, „eingeheiratet“ hatte, übernahm das Ehepaar die Aufgaben, die zuvor Resis Vater innehatte. Später halfen auch die Kinder der Pickers mit, die Gottesdienste vorzubereiten oder die Kirche zu schmücken.



50 Jahre schon sind die Pickers aktiv. Umso mehr freuten sie sich, dass Jamiolkowski sich nach dem Gottesdienst mit Blumen und Geschenkkorb bedankte.



Jamiolkowski würdigte dabei, dass sich Picker um weit mehr kümmere als um Messgewand und Blumenschmuck. Der Mesner habe um Geld für die und Umsetzung der Kirchenrenovierung gekämpft, würdigte er. Ein Blick zurück:



Picker berichtete, wie die Renovierung bislang vonstatten gegangen ist. Nach einer Innenrenovierung Ende der 1970er Jahre und einer Außenrestaurierung, die 1990 abgeschlossen wurde, hat man in den vergangenen fünf Jahren erneut zu Pinsel und Farbe, Zement und Leim gegriffen. Dabei war die Notwendigkeit bereits 2009 offensichtlich, als Picker eines Tages ein herabgestürztes Kapitell, einen Säulenkopf, zwischen den Sitzbänken der Gott sei Dank leeren Kirche fand.



Das Ordinariat prüfte die Gesamtrenovierung, die vorübergehende gesperrte Kirche war bald wieder mit einem Gerüst für Gottesdienste gesichert. Einige Jahre strichen ins Land, bis 2017 Handwerker unter der Leitung des Isener Architekturbüros Rieger Lohmann damit beauftragt wurden, den Chorbogen nach einem Riss zu stabilisieren, die feuchten Außenmauern neu zu verputzen und einen Teil des Deckengewölbes am rechten Seitenaltar zu reparieren.



Auch die Empore hatte sich an der Eingangsseite schon um gefährliche zehn Zentimeter abgesenkt, da die Holzbalken verfault waren. Mit Stahlträgern sorgte hier die ortsansässige Zimmerei Grabrucker für Sicherheit.



Auch die einstige Schönheit eines der letzten Bauwerke des Erdinger Maurermeisters Anton Kogler, der nach der Planung 1730 starb, sollte wieder hergestellt werden: Das Deckengemälde von der Kreuzigung Petri wies ebenfalls einen langen Riss auf, der gefüllt und in den vielen verschiedenen Farbtönen, die der Rokokomaler Franz Xaver Zellner vor 260 Jahren verwendet hatte, übermalt werden musste. Das alles geschah ausschließlich im Langhaus von Sankt Peter und Paul, für den Altarraum fehlte zunächst das Geld.



Mittlerweile war Sandra Bachmeier als Verwaltungsleiterin in den Pfarrverband Holzland gekommen und setzte sich beim Kunstreferat des Ordinariats für weitere Mittel ein. „Die Ausstattung der Filialkirche sollte für voraussichtlich 78 000 Euro restauriert werden und die Kirchenstiftung 50 Prozent davon aus Eigenmitteln beisteuern. Diese willigte mit einer Deckelung bei 39 000 Euro ein, was sich bald als äußerst wichtig herausstellte“, informierte Bachmeier.



Denn viele Schäden durch Feuchtigkeit, wie beim linken Seitenaltar und den Holzstufen zum Chor zeigten sich erst, als die Werkstätten Wiegerling aus der Nähe von Bad Tölz mit ihren Restauratoren und Kunsthandwerkern ihre Arbeit in Kirchberg aufgenommen hatten. Es blieb nicht annähernd bei den veranschlagten 80 000 Euro.



Während die Kosten stiegen, wurde die Zeit bis zum angesetzten Fertigstellungstermin immer knapper. Zum Namenstag der beiden Kirchenpatrone Ende Juni 2022 sollten die Altäre und die Kanzel fertig sein. Der lange Winter verzögerte aber viele Arbeiten in der kalten Kirche. „Da hab ich schon ein bisschen Druck gemacht“, erzählt Picker, der die Restauratoren dazu bewegte, mehr Teile mit in ihre beheizten Werkstätten nach Gaißach zu nehmen.



Dass diese Sorge nicht falsch verstanden wurde, beweist ein Geschenk zum Abschluss der Maßnahmen der Firma Wiegerling an das Ehepaar Picker: die vollständige Dokumentation der Renovierung in zahlreichen Vorher-Nachher-Fotos, gedruckt und mit Daten-CD. „Des g’freit mi narrisch“, sagt Picker beim Durchblättern der Mappe.



Diese Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit: Lobend erinnerte der Mesner daran, „dass tagelang einer auf dem hohen Gerüst am Hochaltar saß – und das in der Kälte, gewärmt nur von einem kleine Heizlüfter und einer Thermoskanne Tee. Ich bewundere diese Fachleute.“ Zufrieden wirkt er mit dem, was in jüngster Zeit in „seiner“ Kirche alles geschehen ist.



Nur die Einweihung – zwar im feierlichen Rahmen und zum angestrebten Patrozinium – war wegen des Endspurts ein wenig klein ausgefallen. „Es gehört schon noch mal eine richtige Einweihung gemacht. Das wär’s wirklich wert“, sagt er beim Abschließen der Kirche, wo auf der Außenmauer schon wieder die ersten feuchten Flecke zu sehen sind. fh