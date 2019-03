Rollendes Wikingerschiff, fahrendes Apachen Pub

Was für ein Faschingssonntag im Holzland.

Schröding – Über bestes Wetter und eine Rekordbeteiligung beim Faschingsumzug in Schröding konnten sich Organisator Martin Grandinger und die Helfer der Vereinsgemeinschaft Schröding freuen.

Knapp 30 Motto-Wagen schlängelten sich vorbei an vielen hundert Zuschauern durch das Dorf in der Holzland-Gemeinde Kirchberg. Zu den aufwändigsten Aufbauten gehörte zweifellos das „Apachen Pub“ der Landjugend Steinkirchen. 16 Mal hatten sich ein Dutzend Jugendlicher getroffen, hatten gesägt, gehämmert und genagelt, um ein zweistöckiges Lokal aus Holz zu zimmern. Verkleidet hatten sich die jungen Leute gemäß dem Motto „Der Schuh des Manitu“ als Cowboys und Indianer, die während des Umzugs auch Tanzeinlagen zum Besten gaben.

Aber auch das „Grandoia Haisl“ scheute weder Kosten noch Mühen und baute ein komplettes Wikingerschiff. „Wir sind seit Langem gerne bei Faschingsumzügen dabei. Dieses mal wollten wir etwas richtig Großes“, erzählten die Jugendlichen. Auf dem über zehn Meter langen Schiff hatten 50 Seeräuber einen Platz.

Die kurioseste und längste Gruppe war zweifellos die des Burschenvereins Oberes Vilstal. Zum Motto „Stellenanzeige: Fähige Beifahrer suchen Bierfahrer“ zog ein alter Eicher-Bulldog insgesamt 20 kleine Wägelchen, auf denen die mit grünen Overalls als Bierfahrer verkleideten Burschen auf Bierkästen saßen.

Politisch war der Wagen der Faschingsfreunde Langenvils, die sich im Wesentlichen aus Landjugend und Feuerwehr zusammensetzen. „B 15 neu und Startbahn 3, kehrn wir untern Teppich nei“, stand darauf. Das dementsprechende Motto lautete „Der fliegende Teppich“, die Verkleidungen erinnerten an Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Die Langenvilser wären von beiden Baumaßnahmen direkt betroffen. Die Faschingsfreunde Garnzell machten sich über das Hin und Her beim Brexit lustig. In einem großen Käfig feierten sie, kostümiert als „Inselaffen“.

Als rosarote Sparschweinchen liefen Vertreter der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen mit. „Trotz Digitalisierung kann mit einem klassischen Sparschwein den Kindern auch heute das Sparen gelernt werden“, beschrieb Marketingleiterin Julia Groll die Idee dahinter. Barbies, Gespenster, Engel, schützenswerte Bienen, Rocker, Musketiere, Schotten und viele weitere Gestalten ergänzten den bunten Schrödinger Gaudiwurm. Gefeiert wurde anschließend in einem Zelt neben der Grundschule, auf dem Stockschützenplatz davor und im neuen Vereinsheim.

Fabian Holzner