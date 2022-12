Weihnachten anno dazumal in Thal

Von: Birgit Lang

Romantische Stimmung beim Weihnachtsmarkt in Thal: Die erwachsenen Besucher stöberten an den Verkaufsständen mit viel Handwerkskunst. © Birgit Lang

Romantischer kann man sich einen Weihnachtsmarkt kaum vorstellen: Dicke Schneeflocken schwebten vom Himmel herab, Feuerschalen und Kerzenlichter in Gläser sorgten für gedimmtes Licht, ein kleines nostalgisches Karussell lockte die Kinder an. Nur einmal krachte es kurz und richtig laut, als die Holzland-Böllerschützen mit mehreren Salven die Weihnacht in Thal eröffneten.

Thal - Dann kehrte wieder Ruhe ein, zumindest am Freitag, und die Besucher konnten an den geschmückten, mit LED-Ketten beleuchteten Buden stöbern und einkaufen. So gab es gleich drei Drechsler, die ihre Handwerkskunst – Schalen, Etageren oder Schneidebretter aus wunderschönen Hölzern – anboten oder alte Holzbalken verkauften, in die „Grias eich“ eingefräst oder auf verschiedenen Höhen Krippenszenen nachgestellt und von hinten beleuchtet waren.

Die Kinder drehten Runden auf dem historischen Karussell. © Birgit Lang

Auch die Grundschüler und die Waldwichtelkinder hatten gebastelt und luden zum Wichtelziehen ein, bei dem es einiges zu gewinnen gab. Ebenso die Erzeuger regionaler Köstlichkeiten aus Wild oder Honig freuten sich über großen Zuspruch. Verfeinert wurden diese Grundzutaten für die Weihnacht in Thal von einer lebenden Krippe neben dem kleinen Teich und dahinter dem ebenfalls im Kerzenschein beleuchteten Weg zur illuminierten Kapelle mit Christbaum. So konnten die Besucher gemütlich über diesen besonderen Christkindlmarkt schlendern, mit den Anbietern ausgiebig ratschen, sich in der Fletz des alten Bauernhauses an einem Christbaum erfreuen, unter dem Geschenke aus längst vergangenen Zeiten lagen, oder sich in der Stube am warmen Kachelofen wärmen und den Spinnerinnen bei der Arbeit zusehen. Auch Hofschmied Erwin Zollner war fleißig am Werk gewesen, er hatte vorab kleine Dekoartikel geschmiedet, dessen Verkaufserlös dem Museum zugute kommt.

Hunger und Durst konnte gleich an mehreren Ständen gestillt werden. Unter dem großen alten Taubenschlag war ein rustikaler Stand aufgebaut, wo am offenen Feuer Steaks gegrillt wurden, und man sich auf ein Bierchen treffen konnte. Gegenüber gab es Schmalzgebäck und Rahmfleckerl, bei der Landjugend heißen Lillet und andere wärmende Getränke. Im Stadl konnte man gleich richtig einkehren.

Chöre und Bläser sorgten für weihnachtliche Musik, und am Samstag lud der Kulturverein Kirchberger Linde zum Adventssingen im Stadl ein. Auch der Nikolaus der KLJB schaute vorbei. mel