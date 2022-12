„Andere Methoden ausgeschöpft“: Klimakleber blockieren Münchner Flughafen – Einschränkungen im Luftverkehr

Von: Lukas Schierlinger

Aktivisten der Letzten Generation demonstrieren am 8. Dezember am Flughafen München. © IMAGO / aal.photo

Diesmal wählten Klimakleber den Flughafen München als Ort ihres Protests. Ein Großeinsatz am Donnerstag war die Folge.

Klimaprotest in München: Am Donnerstagvormittag (8. Dezember) haben Aktivisten sich auf einem Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt.

Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei und Einschränkungen im Luftverkehr.

Update 8. Dezember, 10.17 Uhr: Laut Airport hätten die Aktivisten auch versucht, an der Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, sie seien gegen 8.40 Uhr aber von der Polizei daran gehindert worden. „Die Polizei hat die Versammlung aufgelöst“, twitterte die Polizei Oberbayern Nord soeben, „die Aktivisten werden im Moment von der Polizei gelöst und in Gewahrsam genommen“. Die „Letzte Generation“ teilte auf ihren Kanälen ein Video vom Flughafen, in dem Aktivist Malte zu Wort kommt: „Die Regierung hat die Krise nicht im Griff und alle anderen Methoden sind leider ausgeschöpft.“

Update 8. Dezember, 10.03 Uhr: Wegen des Klimaprotests ist nach Angaben des Münchner Flughafens eine der beiden Start- und Landebahnen des Airports gesperrt worden. Laut eines Sprechers haben sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr sei zu rechnen. In München hatten Mitglieder der „Letzten Generation“ zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. Nicht alle zeigten Verständnis, vonseiten eines Autofahrers kam es gar zu einer körperlichen Attacke.

Klima-Protest am Flughafen München: Großeinsatz der Polizei

Ursprungsmeldung:

München - Zahlreiche Polizisten sind am Donnerstagmorgen (8. Dezember) zu einem größeren Einsatz am Münchner Flughafen ausgerückt. Details konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht nennen. Augenzeugen berichteten, dass mehrere Menschen eine Rollbahn blockierten. Offenbar hatten die Aktivisten einen Zaun zerstört und waren so auf das Gelände geraten.

Inwiefern der Flugverkehr durch den Einsatz beeinträchtigt wurde, blieb zunächst unklar. Weitere Infos zur Protest-Aktion folgen im Laufe des Vormittags. Auf dem Hauptstadtflughafen BER hatten sich Aktivisten ebenfalls am Donnerstagvormittag Zugang zu einem Rollfeld verschafft.