Klimaschutz statt Wirtschaftswachstum

Von: Bernd Heinzinger

Über die Ziele der ÖDP sprachen Kreisvorsitzender Wolfgang Reiter und die Bundesvorsitzende Charlotte Schmid im Hotel Henry. © Bernd Heinzinger

Die ÖDP-Bundesvorsitzende Charlotte Schmid sprach in Erding über „Zickenkrieg“ im Wahlkampf, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Erding – Unzufriedenheit mit der Politik, soziale Ungleichheit und generelle Gleichgültigkeit sind einige der Themen der ÖDP. Die Partei ist zwar nicht im Landtag vertreten, hat sich laut Kreisvorsitzendem Wolfgang Reiter trotzdem immer wieder erfolgreich eingebracht – zuletzt etwa mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen.“

Im Vorfeld der Wahlen kam nun ÖDP-Bundesvorsitzende Charlotte Schmid nach Erding und betonte im Hotel Henry erst einmal: „Vieles läuft nicht so, wie wir es uns vorstellen. Ich setze mich als besorgte Bürgerin dafür ein, dass auch meine zwei Kinder in einer Welt leben können, an der sie Freude haben.“ Die Politik vertrete heutzutage nicht mehr die Bürger, sondern in erster Linie die Konzerne. Durch großzügige Spenden würden diese ihren Einfluss steigern: „Die ÖDP nimmt solche daher nicht an, um unabhängig zu agieren.“

Den Wahlkampf generell findet Schmid langweilig: „Es herrscht Zickenkrieg und die Partien bekriegen sich gegenseitig.“ Ohne einen Namen zu nennen, meinte sie, dass man nicht über die Vergangenheit einer Person reden sollte: „Seine Gegenwart ist meiner Meinung nach noch deutlich gefährlicher.“

Warum müsse die Wirtschaft immer weiterwachsen, warum werde die Konzentration auf die Stärkung der Technologien gelegt? Das hinterfrage die ÖPD, und laut Schmid ist es eine faule Ausrede zu sagen, dass Klimaprobleme mit neuer Technik gelöst werden könnten: „Das darf nicht dazu führen, dass wir heute nichts machen.“ Größte Probleme würden ignoriert, dabei sei das Zeitfenster sehr eng.

Die Bundesvorsitzende kam auf den Flächenfraß zu sprechen. Im Koalitionsvertrag sei 2018 eine deutliche Senkung von den damaligen zehn Hektar/Tag versprochen worden: „Im Jahr 2021 lag er aber immer noch bei 10,3 Hektar – und damit sogar noch ein wenig höher.“ Pro Tag werde in Bayern damit eine größere Fläche versiegelt, als sie der Erdinger Stadtpark mit seinen acht Hektar besitze: „Dieser Weg macht mir Angst“, betonte Schmid.

Auch dass die dritte Startbahn am Münchner Flughafen immer noch nicht beerdigt sei, mahnte die ÖDP-Politikerin an: „Das macht keinen Sinn, sie ist nicht einmal mehr aus Sicht der Industrie notwendig.“

Dass derzeit so viele Menschen nach rechts abwandern, liegt laut der Bundesvorsitzenden nicht am Programm derjenigen Partei: „Viele Leute sind einfach derartig gefrustet, dass sie keinen anderen Ausweg mehr finden.“ Mit Stärkung der Regionalität, größerer Nachhaltigkeit oder Schutz von Boden und Wasser wolle die ÖDP für ein besseres Bayern sorgen: „Wir nehmen die Verfassung ernst, dort stehen unter anderem das Gemeinwohl oder der Schutz der Lebensgrundlagen drin.“ Abschließend meinte Schmid: „Ich traue es mir zu, auch im Landtag etwas zu bewegen.“

Bei der Fragerunde wollte ein Anwesender wissen, wie die Partei zu den Klimaklebern stehe. Diese hätten viel Sympathie für ihre Ziele verdient, so Schmid. „Hinter deren Mittel stehen wir aber nicht, es muss dennoch mit ihnen auf Augenhöhe gesprochen werden.“

Ist die ÖDP für Waffenlieferungen an die Ukraine? lautete eine weitere Frage. Vor einem Jahr habe man sich dazu bekannt: „Mittlerweile ändern sich die Umstände. Daher bin ich zögerlich, hierauf zu antworten.“ Das sei auch kein Kernthema der Partei.

Auf den Personennahverkehr kam der Kreisvorsitzende und Landtagskandidat Wolfgang Reiter zu sprechen. Es müsse Besserung beim ÖPNV her. Als Beispiel nannte er die Busverbindung von Erding nach Freising, wo man erst einmal am Flughafen umsteigen müsse: „Das ist einfach Quatsch und gehört verändert.“ Auch die geplante Erdinger Nordumfahrung kritisierte Reiter: „Mehr Straßen bedeuten mehr Verkehr. Wer im Stau steht, überlegt es sich zweimal, sein Auto zu benutzen.“ Die Bequemlichkeit des Einzelnen dürfe nicht an vorderster Stelle stehen.

