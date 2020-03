Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Erding - Alle News, Ergebnisse und Statements am Wahltag

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Erding im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Erding finden Sie hier.

, die und der werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Erding finden Sie hier. Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

+++ Aktualisieren +++

Dienstag, 10. März, 12 Uhr: In der Großen Kreisstadt Erding und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Erding werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Zum Landkreis Erding gehören die Große Kreisstadt Erding und die Stadt Dorfen, die Märkte Isen und Wartenberg sowie die Gemeinden Berglern, Bockhorn, Buch am Buchrain, Eitting, Finsing, Forstern, Fraunberg, Hohenpolding, Inning am Holz, Kirchberg, Langenpreising, Lengdorf, Moosinning, Neuching, Oberding, Ottenhofen, Pastetten, St. Wolfgang, Steinkirchen, Taufkirchen an der Vils, Walpertskirchen und Wörth.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding

Die wichtigsten Themen im Landkreis Erding sind bezahlbarem Wohnraum, Mobilität und Verkehr (Straßen- und ÖPNV-Ausbau) sowie Nachhaltigkeit. Fast alle Parteien und Wählergruppierungen gehen in ihren Programmen auf diese Themen ein. Alle Nachrichten rund um die Kommunalwahl finden Sie auf unserer Themenseite.

Landratswahl in Erding - Landkreis hat drei Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber Martin Bayerstorfer (CSU) peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Erding eine weitere Amtszeit an. Auf dem Wahlzettel stehen außerdem zwei weitere Landratskandidaten: Hans Schreiner (gemeinsamer Kandidat der FW, SPD und Grüne) sowie Rainer Forster (AfD).

Bürgermeisterwahl in Erding - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Erding haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Erding die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Erding - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Erding - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 60 Sitze

Der Erdinger Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 60 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Erding alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.