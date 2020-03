Kurzarbeit und Renovierung in der Therme, 200 Gäste heimgeschickt

Ganz unerwartet musste die Therme schon am Samstag, 14. März, ihre Türen für Besucher wegen Corona schließen. Personal und Gäste sind schockiert, so etwas hat es seit der Eröffnung der Thermenanlage noch nicht gegeben.

Erding – Für die Therme Erding war Freitag, der 13., ein wahrer Unglückstag. Gegen 22.30 Uhr ging bei Inhaber Jörg Wund eine E-Mail des Gesundheitsamtes ein. Im Anhang: der Bescheid, dass die weltgrößte Wellnessanlage bereits am Samstag nicht mehr öffnen darf – wegen der Ansteckungsgefahr in der Corona-Pandemie (wir berichteten). Das Original brachte ein Bote am Samstag vorbei. So etwas hat es in der 21-jährigen Thermen-Geschichte noch nie gegeben.

Denn Wund und seinem Prokuristen Marcus Maier blieben nur wenige Stunden, hunderte Mitarbeiter und Badegäste zu informieren.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Maier: „Es gab bezüglich der überraschend extrem kurzfristigen, sofortigen Schließung keine Vorwarnung.“ Grundsätzlich habe man sich zwar auf eine Schließung eingestellt. Man sei ja im Austausch mit anderen Bädern. Verwundert reagierte man an der Thermenallee, dass andere Bäder auch in näherer Umgebung bislang weiter geöffnet sind, darunter das Hallenbad der Erdinger Stadtwerke.

+ Das gab‘s seit der Eröffnung der Therme 1999 noch nie: Nach der Zwangsschließung herrschte auf dem Großparkplatz gähnende Leere. © Hans Moritz

Nach Eingang der Mail musste es in der Therme schnell gehen, um Mitarbeiter und Badegäste zu warnen. „Wir haben bis tief in die Nacht gearbeitet. Über Sociacal-Media-Gruppen haben wir unsere Belegschaft erreicht. Homepage und sozialen Netzwerke, etwa Facebook und Instagram, haben wir aufbereitet“, schildert der Prokurist. Aber auch alle gastronomischen Partner, Reinigungsfirmen und nicht zuletzt die Reiseveranstalter mussten in Kenntnis gesetzt werden.

Eine Aktion mit dem Discounter Aldi wurde bis 30. Juni verlängert. Aufgrund der späten Information „konnte das leider nicht mehr in dem Umfang erfolgen, wie wir es gerne gemacht hätten“, so Maier.

Vor verschlossenen Türen

Und alle konnten dann auch nicht erreicht werden. „200 Gäste standen am Samstagmorgen vor der Tür, die wir alle vertrösten konnten. Wir haben sie mit Gutscheinen entschädigt.“ Besonders hart traf es eine Familie, die 600 Kilometer Anfahrt hatte. Nicht zuletzt deswegen stellt er klar: „Wir hätten uns eine frühere und persönliche Kommunikation gewünscht – mit einer ausreichenden Vorlaufszeit.“

Und wie geht es jetzt weiter? Maier berichtet: „Wir haben entschieden, Kurzarbeit einzuführen, um die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter weiter zu sichern. Zudem müssen wir wegen des unklaren Schließungszeitraums auch befristete Verträge kündigen.“

+ Marcus Maier: Der Thermen-Prokurist fühlt sich überrumpelt. © EA Die Zwangsschließung, die auch für den Müller-Brot-Backshop und die Gruber-Bademoden-Filiale gilt, trifft Inhaber Jörg Wund schwer: „Niemand hat ihn seit dem Tod seines Vaters so unglücklich erlebt, wie jetzt. Die verlassene Thermenwelt zu, und diese harten Entscheidungen treffen zu müssen, ist ihm sehr schwer gefallen“, sagt Maier. Bis jetzt ist nur noch das Hotel Victory geöffnet.

Dem Leerstand will man in der Therme nicht einfach nur zuschauen. „Wir nutzen die Zeit und gehen mit Hochdruck unsere Revisionsarbeiten an. Damit alle unsere Paradiese wieder in vollstem Glanz strahlen, wenn die größte Therme der Welt wieder öffnet“, verspricht Maier.

ham