Küchenschmiede Erding sagt „Danke Erding“ und spendet schon jetzt 2.000 Euro an die Aktion „Licht in die Herzen“

Das Team der Küchenschmiede verbindet die Liebe zur gmiatlichen Küche und der Anspruch an 100 % Zufriedenheit der Kunden. (v. li. N. re.: Andrea Kern, Michaela Marsmann, Beate Maier, Hubert Marsmann, Marion Eberl, Hanno Risch, Michael Marsmann) © Foto Küchenschmiede Erding, 2022

Das Team der Küchenschmiede Erding bedankt sich für das Vertrauen seiner Kunden in den vergangenen Jahren.

„Da Wahnsinn“ waren die letzten zwei Jahre für das Team der Küchenschmiede Erding. Unzählige Familien und Paare haben die Zeit der Pandemie genutzt, es sich da gemütlich zu machen, wo Begegnung noch möglich war: daheim in der Küche. „Besonders schön ist, dass so viele auf uns als kleinen, regional verwurzelten Familienbetrieb gesetzt haben“, freut sich der Inhaber der Küchenschmiede, Hubert Marsmann. Diese Freude möchte er mit seinem Team nun zurückgeben – an Menschen aus dem Landkreis, die ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr zahlen können. Oder deren Kinder inflationsbedingt an Sport, Klassenfahrt oder ähnlichen ganz normalen Dingen nicht mehr teilhaben können. 2.000,00 Euro spendet die Küchenschmiede deshalb schon frühzeitig an die Aktion des Münchner Merkur „Licht in die Herzen“. Auch um ein Zeichen zu setzen, für andere Unternehmen, die gerne Danke sagen wollen.

Küchenschmiede Erding: Die nächste Generation steht in den Startlöchern

Ein Riesendank gilt auch dem Küchenschmiede-Team. Allen voran der neuen Generation der Küchenschmiedler: Andrea Kern und Michael Marsmann. Nach und nach übernehmen die Einzelhandelskauffrau und der Selfmade-Planungsprofi im Team leitende Aufgaben. Jeder mit seiner eigenen Qualität und Leidenschaft. Beide in der bewährten Tradition der Küchenschmiede: Einen Lebensraum zu schaffen, in dem sich die Kunden für lange Zeit wohlfühlen. Andrea Kern ist schon seit 2018 Teil der Küchenschmiede-Familie. Ihr Planungsschwerpunkt: Das perfekte Zusammenspiel von Funktionalität, Stauraum, Raumnutzen und Ästhetik. Ihr Ziel: Die Küche wird zum wichtigsten Raum. Ganz gleich, wie groß oder klein sie ist.

Wir können die kleinste Küche so planen, dass sie funktional und wunderschön ist. Aber auch offene Wohnküchen, dazu passende Esszimmer- und Wohnzimmer-Einrichtungen sowie Badezimmer, Garderoben und Homeoffice lassen sich bei uns wie aus einem Guss ästhetisch ansprechend realisieren.

Für dieses ganzheitliche Look & Feel moderner Küchen kann sich auch der jüngste Küchenschmiedler begeistern: Michael Marsmann. Sein Markenzeichen: Die Liebe zum Detail. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Hubert Marsmann, der mit den feinen und funktionalen Besonderheiten in jeder Küche auch immer ein Stück Heimat schaffen will. Worin sich Vater und Sohn einig sind? Praktisch muss sie sein, die Küche: „Wenn die Arbeitsabläufe beim Kochen, Backen und Zubereiten einfach sind, bleibt mehr Zeit zum Genießen und für andere schöne Dinge.“

In einer Küche kommen Familien zusammen – gemütlich und praktisch sollte die Küche ausgestattet sein. © Foto Küchenschmiede Erding, 2022

Aktuell im Trend bei der Küchenschmiede Erding: High-Tech-Fronten und Schwarz in vielen Kombinationen

Schön sind natürlich auch die aktuellen Trends und Neuigkeiten rund um die Küche. Farblich gibt derzeit Schwarz den Ton an, weiß Andrea Kern. „Ganz in Schwarz und Schwarz mit Holz ist derzeit stark gefragt.“ Dabei ist Schwarz aber nicht gleich Schwarz. So sind sowohl Lacklaminat, matte als auch ultramatte Oberflächen bei Küchenfronten gerade voll im Trend. Ganz neu hierbei: antibakterielle Oberflächen- oder Anti-Finger-Print-Beschichtungen. Letztere fühlen sich ganz besonders weich und samtig an – und sehen immer ganz sauber aus. „Das ist super, gerade wenn Kinder im Haushalt leben“, so Andrea Kern, „die ewigen Fingerdapper sind kein Problem mehr und die Reinigung ist noch einfacher“. Die innovativen Oberflächenbeschichtungen gibt es natürlich auch in anderen Farben und Optiken – vom sanften Fjordblau bis hin zur Eiche-Optik. „Wir können jede Küche so planen und gestalten, dass sie das Beste aus jedem Raum herausholt“, so Hubert Marsmann. Sein absoluter Küchentrend: „Immer des, wos dem Kunden gfoid und wos er bsonders mog.“

Antibakterielle Oberflächen oder Anti-Finger-Print-Beschichtungen – das sind gerade Trends für die Küche. © Foto Küchenschmiede Erding, 2022

Gut zu wissen: Küchenschmiede Erding findet immer eine Lösung

Die aktuelle Problematik der unterbrochenen Lieferketten geht auch an der Küchenschmiede nicht ganz spurlos vorbei. „Unsere Küchen sind alle lieferbar. Die Lieferzeit ist zumeist genauso lang, wie im letzten Jahr“, so Hubert Marsmann. Hauptsächlich bei Geräten gebe es Verzögerungen. Und zwar quer durch alle Marken, von Standard bis Hightech. Die gute Nachricht für Kunden der Küchenschmiede: Dank großer Lagerhaltung steht immer ein passendes Gerät zur Verfügung. Ob Leihgerät oder ein alternatives Modell: Im Regelfall wird keine Küche ohne Küchengeräte ausgeliefert. „Die Alternativmodelle sind immer gleichwertig oder hochwertiger“, ergänzt Huberts Frau, Michaela Marsmann. Und natürlich passen sie perfekt in die neue Küche, die aus den Händen der Küchenschmiedler immer mehr ist als nur eine neue Küche: „Jede Küche, die wir planen, ist immer eine individuelle Raumlösung“, so Andrea Kern. Optimal an die Raumgegebenheiten und Wünsche der Kunden angepasst, wird jeder Zentimeter intelligent genutzt. Dadurch entsteht nicht nur mehr Stauraum und Arbeitsfläche. Sondern immer auch ein Raumgefühl, das genau den Anspruch erfüllt, den sich die Auftraggeber wünschen. „Die einen wollen mehr kochen, die anderen mehr Zusammensein, Zeit sparen oder backen.“ Genau das ist es, was das Team der Küchenschmiede auszeichnet: „Wir hören unseren Kunden zu, finden Lösungen und lieben, was wir tun. Immer.“

Das Team von Küchenschmiede Erding findet für alle Kunden eine passende Lösung: „Wir hören unseren Kunden zu, finden Lösungen und lieben, was wir tun. Immer.“ © Küchenschmiede Erding, 2022

Kontakt

Küchenschmiede Erding e.K

Am Gries 4

85435 Erding

www.kuechenschmiede-erding.de