Finsinger verunglückt bei Kufstein tödlich

Ein schreckliches Ende genommen hat die Ausflugsfahrt eines Finsingers am Montag bei Kufstein. Ein 69-Jähriger kam ums Leben.

Finsing/Kufstein - Der 69-Jährige war auf der B 171 mit seinem historischen Bulldog und selbst gezimmertem Wohnanhänger unterwegs. Gegen 10 Uhr setzte ein Deutscher (77) zum Überholen an – trotz Verbots und Gegenverkehrs. Der Wagen touchierte Gespann und entgegenkommendes Fahrzeug. Der Finsinger kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er am Nachmittag im Krankenhaus Kufstein starb.

ham