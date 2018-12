Land unter beim Thema Hochwasser

Das Hochwasser 2013 steckt Peter Deimel noch in den Knochen. „Da sind wir mit einem tiefblauen Auge davon gekommen. Zehn Zentimeter mehr, und es wäre in die Keller gelaufen“, warnte der Langenpreisinger Bürgermeister in der Bürgerversammlung am Donnerstag. Das Thema Hochwasserschutz treibt ihn auf die Barrikaden – vor allem, wenn es um die Dorfstrogen geht. „Ich komm’ da einfach nicht weiter“, klagte der Gemeindechef. Die Gemeinde kriegt die Ausbaggerung des Bachs einfach nicht genehmigt.

Langenpreising – „1974 ist die Strogen zum letzten Mal ausgebaggert worden, seitdem ist da gar nichts mehr gemacht worden.“ Ganz früher habe das die Gemeinde mit einem eigenen Seilbagger gemacht, hat Deimel in alten Unterlagen herausgefunden. Jetzt sei die Dorfstrogen im Hochwasserfall nicht mehr leistungsfähig genug. Einen vorläufigen Hoffnungsschimmer gibt es bei diesem Thema aber an anderer Stelle: dem Neubau der Strogenbrücke an der Plattachmühlbrücke. Bisher hatte es so ausgesehen, dass die Maßnahme 2019 starten kann. Deimel sprach nun aber von „Schwierigkeiten“, ohne in die Details zu gehen. Das konnte er auch nicht. Diese Probleme muss der Gemeinderat nach dem Gesetz nichtöffentlich verhandeln, weil es um konkrete Firmen und konkrete Preise geht. Die Krux an dem Neubau: Einige Langenpreisinger befürchten eine Verschärfung der Hochwasserproblematik durch die neue Brücke. Das Wasserwirtschaftsamt hatte eine Aufweitung des Brückendurchlasses gefordert und damit Befürchtungen bei den bachabwärts lebenden Langenpreisingern ausgelöst. Um das Thema zu entschärfen, hatte Deimel eine Ertüchtigung der Dorfstrogen verlangt, was tatsächlich eine Entlastung bewirkt hätte. Hier fehlt allerdings noch das Grüne Licht vom Wasserwirtschaftsamt. Bei kleineren Gewässern wie dem Einseegraben in Zus-torf und dem Altgraben war das schon einfacher. Hier komme es darauf an, die Fließgeschwindigkeit wieder herzustellen. Aus der Bürgerschaft wurden weitere Entwässerungsgräben genannt, die sich die Verwaltung jetzt daraufhin anschauen wird, wie Deimel zusicherte. Bei Einsee- und Altgraben hat die Gemeinde überdies das Problem, dass der Biber drin ist. „Den müssen wir fangen oder sonst wie überzeugen, dass er woanders hin gehen und keine Dämme mehr bauen soll“, so Deimel. Gemeindesache ist die Absenkung einer Straße bei Steingrub, um die Dammwirkung aufzuheben. Das hat sich nach dem Bericht des Bürgermeisters die Gemeinde für 2019 vorgenommen, genau wie einen weiteren Graben, den Söllgraben. Und wo er schon mal bei der Strogen im Dorf war, erinnerte er auch gleich noch daran, dass die Erneuerung der Stege noch aussteht, auch eine Aufgabe für 2019. Bei seinem Rechenschaftsbericht thematisierte Deimal auch die Bevölkerungsentwicklung: „Wir kratzen an der 3000er Marke.“ 2964 sind es jetzt, die in Langenpreising leben. 2017 waren es dem Bericht Deimels zufolge noch 2780. 431 Bürger sind 66 Jahre und älter. Die Zahl der Kinder ist stabil, was eine nahtlose Fortführung der Grundschule garantiert, wie Deimel meinte. Das Schulwesen gehörte auch zu den Kernthemen des Grußworts von Vize-Landrat Jakob Schwimmer, der sich bemühte, sich kurz zu fassen. Schwimmer nannte die neue Grundschule ein „Schmuckstück“ und kommentierte: „Da sieht man, dass was vorwärts geht, wenn man zusammen hält.“ (Bericht folgt) Rubriklistenbild: © Klaus Kuhn