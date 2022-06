Der unvollendete Popsong in Langengeislings Garten

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir mag nichts Unvollendetes und geht bei Sätzen wie „Kann ich mal die Butter?“ an die Decke. © Privat

Die hängen gebliebene Plattennadel ist nichts gegen ein Vogerl, das den Refrain nicht zu Ende bringt. Aber Vorsicht: Ohrwurm-Alarm!

Ich liebe das fröhliche Gezwitschere aus unserem Garten, zumal wir inzwischen einen richtigen Popstar unter unseren gefiederten Gästen haben. „Barbie Girl“ – den Song der dänischen Gruppe Aqua – hat er perfekt drauf, also zumindest den Anfang. Und das ist das Problem.

Immer wieder tschilpt er. „I’m a Barbie“ – und dann ist Schluss. Mit „immer wieder“ meine ich eine Zehn-Sekunden-Frequenz. „I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie“… Einer Plattennadel kann ich mit einem sanften Schubser in die nächsten Schallplattenrille verhelfen. Aber ich kann ja dem Vogerl nicht aufs Kopferl hauen – zumal ich gar nicht weiß, aus welchem Gebüsch er gerade performt. „I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie“… „GIRL!“, möchte man ihm zurufen. Und „Come on, Barbie, let’s go party!“ Aber das dürfte ihn nicht arg beeindrucken.

Die feine Frau Popstar wird dann Party machen, wenn es ihr in den gefiederten Kragen passt. Soll sie gern machen. Ich will auch nicht so weit gehen wie jener Mann, der behauptet, ein Vogel im Garten singe falsch. „Das F ist verstimmt, und die Melodie aus dem Walkürenritt geklaut.“ Davon erzählt Elke Heidenreich in einem ihrer Bücher. Nein, unsere kleine Freundin trifft definitiv den Ton. Und klauen darf sie auch. Aber bitte, bitte, bring’ es zu Ende!

Apropos Schluss: Dass die Katzen, die ständig ums Gebüsch schleichen, für ein anderes Ende sorgen, wünschen wir uns definitiv nicht. Dann lieber „I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie – I’m-a-Barbie“…