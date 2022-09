110 Jahre Obst- und Gartenbauverein Langenpreising: Für die Natur, mit der Natur

Männer der ersten Stunde: Die Gründerväter des Obst- und Gartenbauvereins Langenpreising vor der Gerichtslinde beim Baderwirt. Das Bild wurde am Tag der Vereinsgründung am 22. November 1912 aufgenommen. © Privat

Sein 110-jähriges Bestehen feiert der Obst- und Gartenbauverein Langenpreising. Er kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Langenpreising – Als so genannter Obstbauverein wurde der Obst- und Gartenbauverein Langenpreising am 22. November 1912 aus der Taufe gehoben. Dann folgten bewegte Jahre, gute und herausfordernde Zeiten. Heuer kann der Verein auf seine 110-jährige Geschichte zurückblicken.

Die Initiative zur Gründung im Gasthaus Selmair „Baderwirt“ ergriffen seinerzeit Kreisfachberater Fritz Braun und der anschließend zum ersten Vorsitzenden gewählte Xaver Greimel aus Weipersdorf. Gründungsmitglieder waren außerdem Matthias Six, Matthias Selmair, Johann Voithenleitner, Georg Selmair, Johann Selmair, Max Selmair und Pius Scherer.

Schriftstücke sind aus den ersten Jahren des Vereins keine erhalten. Die ersten konservierten Aufzeichnungen beginnen laut Kassenbuch im April 1936. Zu lesen ist in den alten Schriftsätzen, dass im darauffolgenden Jahr bei der Jahresversammlung eine Obstbaumverlosung stattgefunden hat.

Über die Finanzen des Vereins sind ebenfalls Notizen erhalten. So ist beispielsweise zu lesen von Investitionen: Zur Lagerung von Früchten und Marmelade wurden Einmachdosen vom Verein angeschafft. Einen Zuschuss von 60 Mark erhielt der Verein dafür im Jahr 1939, womit unter anderem auch ein Fass Karbolineum zur Winterspritzung für Obstbäume angeschafft wurde. Der Mitgliedsbeitrag betrug 1941 1,50 Mark, an den Landesverband waren 32,47 Mark zu entrichten.

Von den Kriegsjahren 1943 bis 1948 sind keine Aufzeichnungen mehr vorhanden. Erst 1949 beginnen diese wieder, als der Vorsitzende Andreas Faltermeier aus Weipersdorf den Verein ein Jahr später mit 32 Mitgliedern weiterführte. In der Nachkriegszeit stand Aufbau auf dem Programm: Der erste Vereinsstempel und eine Zapfwellenspritze wurden angeschafft.

Am 4. November 1962 feierte der Verein sein Jubiläum anlässlich 50-jährigen Bestehens mit einer Obstlehrschau und einer Blumenschmuckehrung. Im Jahre 1964 zählte der Verein bereits 103 Mitglieder, wovon ein jedes vom Verein einen Obstbaum geschenkt bekam. Für 20-jährige Vereinszugehörigkeit konnten bei der Jahresversammlung im Jahre 1968 bereits 27 Mitglieder geehrt werden.

Ab dem Jahre 1970 wurden die Generalversammlung und die Vereinsausflüge zum festen Bestandteil der Gartler. Erstmals wurden 1976 Preise für den schönsten Blumenschmuck vergeben, wobei die beiden Erstplatzierten eine Reise zur Insel Mainau gestiftet bekamen. Bei der Neuwahl des Vorstands ein Jahr später löste Josef Kriegmair den bisherigen Vorsitzenden Josef Greimel ab, der für 20-jährige Vorstandstätigkeit mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde.

Nachdem Blumen einen immer größeren Stellenwert in den Gärten einnahmen, entschloss sich der Verein zu einer thematischen Erweiterung und nannte sich nunmehr Obst- und Gartenbauverein.

Dass die Gartler im örtlichen Vereinsgeschehen sehr rührig waren, das bewiesen auch die Mitgliederzahlen. Im Jahr 1981 konnte Vorsitzender Josef Kriegmair dem 100. Mitglied Gerhard Speckmeier gratulieren. Nur sieben Jahre später waren es bereits um die Hälfte mehr Gartler. Das 150. Mitglied konnte bei der Jahresversammlung 1988 begrüßt werden.

Beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ konnte Langenpreising 2008 mit 72 Punkten einen ersten Platz erzielen. 1983 wurde der Obst- und Gartenbauverein als „gemeinnütziger Verein“ anerkannt. Im örtlichen Vereinsregister sind die Gartler seit dem Jahr 1998 zu finden.

Der bisherige Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war das Jubiläum anlässlich des 75-jährigen Vereinsbestehens. Am 12. und 13. September 1987 wurde ein ganzes Wochenende lang ausgiebig gefeiert – mit dem einmaligen Blumenkorso, an dem 40 Vereine aus Langenpreising und dem ganzen Landkreis teilnahmen.

Eine große organisatorische Aufgabe übernahm der Verein 1989 mit der Restaurierung der zwei Votivtafeln in der Peterskirche, die nach zwei Jahren Arbeitszeit abgeschlossen werden konnte. Das 80-jährige Bestehen des Vereins wurde 1992 mit einem Festabend im Gasthaus Daschinger „Oberwirt“ gebührend gefeiert.

Eine besondere Ehrung wurde dem langjährigen Vorsitzenden Josef Kriegmair im Herbst 1991 zuteil, der für sein 45-jähriges Engagement beim Gartenbauverein – davon 25 Jahre als erster Vorsitzender – mit der „Goldenen Rose“, der höchsten Auszeichnung des Landesverbands geehrt wurde. Nach 33 Jahren als Vorsitzender übergab Kriegmair im Jahr 2010 sein Amt an Rosi Daschinger. Im März 2016 wurde Kriegmair die Ehrennadel am Bande verliehen.

Mit dem Ausbau des hinteren Teils des Zanklstadl kann der Gartenbauverein seit Mai 2008 auch ein Vereinsheim sein Eigen nennen. Dabei erbrachten mehr als ein Dutzend freiwillige Helfer 2300 Arbeitsstunden für den 75 Quadratmeter großen Bastelraum mit Küche und sanitären Anlagen.

Der alte Brauch des Kräuterbuschenbindens wird bis heute mit großem Interesse angenommen. Der Verein übernimmt aber auch Hege- und Pflegemaßnahmen, Baumschneide- und Vertikutierarbeiten im Gemeindegebiet, stellt Ruhebänke auf und beteiligt sich auch an den Festivitäten anderer Vereine.

Auch der Nachwuchs liegt den Gartenfreunden am Herzen, und so werden alljährlich Aktivitäten für die Jugend veranstaltet, sei es mit dem Basteln von Nistkästen oder beim alljährlichen Ferienprogramm. Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zu führen, ist in zunehmendem Maße Ziel des Obst- und Gartenbauvereins Langenpreising.

VON SYLVIA STADLER

