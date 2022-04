120 Jahre bäuerliches Leben in Bildern

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Schwere Feldarbeit mit Rindern: Anna Stampfl und Thomas Kleidorfer aus Zustorf kannten das anno 1935 nicht anders. © Archiv Lahr/Kriegmair

Ein neuer, über 300 Seiten starker Bildband widmet sich der Landwirtschaft im Wandel der Zeit, und zwar in Wartenberg, Berglern und Langenpreising. Manche der Fotos sind fast 120 Jahre alt.

Langenpreising/Berglern/Wartenberg – Wenn Helmut Lahr ins Geschichtenerzählen kommt, hört er so schnell nicht auf. Kein Wunder, der Mann recherchiert seit Jahrzehnten in der Heimatgeschichte, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Der gebürtige Langenpreisinger, der schon lange in Garching wohnt, kennt natürlich auch diese eine Episode, die er „Die Wette“ nennt. „Die ist in Langenpreising legendär. Sie wurde mir schon in frühester Kinderheit von meinem Vater erzählt“, sagt der 66-Jährige. Im Zentrum der Story: der Simmerl, „ein bescheidener Mann, der eine Berühmtheit wurde“.

Die Geschichte spielt um 1960. „Damals war beim Hofer z’Hof, so wie jedes Jahr, mal wieder die Lohn-Dreschmaschine in Aktion. Zur Bedienungsmannschaft gehörte auch der bärenstarke Simmerl aus Wartenberg“, erzählt Lahr. Während der Arbeiten erblickt der Simmerl einen Sack mit einem Doppelzentner Weizen. Wie weit er den wohl tragen könnte?, wird er gefragt. „Mit oamoi obsetzn bis nach Wartenberg“, meint der Simmerl. „Wenn ich’s schaff, dann ghört er mir!“ Die Wette gilt, und der Simmerl trägt den Doppelzentner bis zum damaligen Wartenberger Ortsschild, setzt dort ab und trägt dann den Sack die lange, steile Treppe der Nordsiedlung hinauf bis zu seinem Haus. Wette gewonnen.

Großaufgebot an Traktoren und Menschen: Dieses Foto entstand im Jahr 1958. Damals fand in Wartenberg eine Fahrzeugsegnung statt, die viele Menschen anlockte. © Archiv Lahr/Kriegmair

Anekdoten wie diese stecken unzählige irgendwo hinter den vielen Illustrationen, die Lahr in seinem neuen Buch für sich sprechen lässt. Der über 320 Seiten dicke Schmöker ist die mittlerweile vierte Zusammenarbeit mit dem Langenpreisinger Urgestein und Gemeindechronisten Sepp Kriegmair (84), für die die beiden ihre Privatarchive ein weiteres Mal geplündert haben. „Bäuerliches Leben in alten und neuen Bildern“, heißt das Werk, das sich in etwa auf die Gemeinden Berglern, Langenpreising und Wartenberg konzentriert. Es ist ab sofort bei Kriegmair erhältlich. Ein Exemplar vermachen die beiden Heimatforscher dem Wartenberger Medienzentrum.

Am Spinnrad: Helmut Lahrs Oma Maria Schäffler (1874–1955), die „Kuglerin“ zu Langenpreising. © Lahr

„Wir widmen uns dem bäuerlichen Leben einst und jetzt. Die Älteren unter uns können sich noch an die Zeit erinnern, als die Zugtiere und noch nicht der Traktor vorgespannt wurden. Als auf den Wiesen und Feldern noch mit mit der Sense gemäht und per Gabel auf den Leiterwagen geladen wurde“, erzählt Lahr. Wer sich nicht mehr erinnern kann? Der findet in dem Buch genügend Bilder, die die schweißtreibende Arbeit von anno dazumal zeigen. Die ältesten Fotos sind fast 120 Jahre alt und stammen aus dem Jahr 1904. Gezeigt werden auch viele noch heute existierende Höfe, viele Menschen werden namentlich genannt. „Wir haben zahlreiche Verwandte und Freunde von uns eingebaut. Wir denken und hoffen, dass ein Großteil der Leser in dem Buch ebenso einen Teil seiner Familiengeschichte entdecken wird“, sagt Lahr, der bis zu seinem Ruhestand als Maschinenbauingenieur gearbeitet hat.

Selbst ein Experte an alten Werkzeugen: Ortschronist Sepp Kriegmair. © Kriegmair

Zum Schluss packt er für uns noch mal eine kleine Anekdote aus. Es geht um die erste Probefahrt eines Bauern mit seinem Traktor, irgendwann in den 1950er Jahr. „In Lern erzählt man sich die Geschichte noch heute“, sagt Lahr. Jener Landwirte versuchte damals jedenfalls doch glatt, den ihm noch nicht ganz so vertrauten Buldog mit einem „Brrrrr“ anzuhalten – „in Bayern ist das seit Jahrhunderten eigentlich als Haltebefehl für Zugtiere überliefert. Schwer denkbar, dass der Traktor damals schon auf Sprachbefehle reagierte“, meint Lahr schmunzelnd.

Zu kaufen gibt’s das Buch „Bäuerliches Leben in alten und neuen Bildern“ ab sofort in einer Auflage von 75 Stück bei Sepp Kriegmair an der Prisostraße 9 in Langenpreising, Tel. (0 87 62) 26 74. Stückpreis: 35 Euro.