Die „Bombmschui“ feiert leise Geburtstag

Kein Feuerwerk, nur kurzes Anstoßen: Groß Zeit zum Feiern war nicht in der KampfmittelbeseitigungsGmbH in Langenpreising. Mächtig stolz ist man im Hause EMC natürlich trotzdem auf den 15. Firmengeburtstag.

Langenpreising – Geschäftsführerin Eveline Zwehn (54), selbst Langenpreisingerin, spricht im Interview darüber, was sie persönlich mit dem explosivsten Ereignis der Unternehmensgeschichte zu tun hat, und wie mutig ihre Angestellten sein müssen.

Frau Zwehn, bei Kampfmittelbeseitigung denken die meisten wohl erst mal an das Entschärfen von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist das auch Ihre Hauptbeschäftigung?

Das stimmt. Durch die Medien werden häufig nur die größeren Funde mit oft enormem Gefahrenpotenzial publik. Der Alltag sieht jedoch anders aus. Kampfmittelbeseitigung bedeutet, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, jede kleinste ferromagnetische Störung im Erdmagnetfeld wird durch unsere Detektoren angezeigt, und dementsprechend wird jeder Störpunkt angegraben und bei bestätigtem Verdacht geöffnet – ob groß oder klein.

Es geht also um weit mehr als „nur“ ums Entschärfen.

Unser Tätigkeitsbereich ist sehr groß und abwechslungsreich. Es fängt bei einer Erkundung an und kann, je nach Einsatzort, bis zur Entschärfung kommen. Die einzelnen Leistungsbereiche, die dazwischen liegen, wie zum Beispiel das Aufsuchen, Freilegen und Identifizieren der Verdachtspunkte, werden durch den Einsatz von neuester Technik unterstützt. Ein spannendes Berufsfeld also.

Vor allem auch ein explosives Berufsfeld. Wie gefährlich ist denn der Job bei EMC? Muss man besonders mutig sein?

„Mutig“ ist der falsche Ausdruck. Der Beruf birgt zweifellos Risiken. Die lassen sich aber mit Sachkunde, dem Einsatz moderner Technik und dem erforderlichen Respekt vor den Kampfmitteln sehr gut kontrollieren. Nicht umsonst setzen wir in der Ausbildung hohe Qualitätsstandards. Und hat man mal einen schlechten Tag, den wir alle einmal haben, ist es bei uns Usus, einen Kollegen hinzu zu holen.

Aus welchen Berufen setzt sich ihre Mitarbeiterschaft zusammen?

Ein Großteil unserer Mitarbeiter hat einen militärischen Hintergrund, also eine entsprechende Ausbildung durch die Bundeswehr oder Ähnliches. Es gibt auch zunehmend Quereinsteiger, die sich der anspruchsvollen Ausbildung unterziehen wollen.

Was war das explosivste Erlebnis in 15 Jahren EMC?

Das explosivste Erlebnis dauert an. Es war die Entscheidung, als Frau und Quereinsteigerin eine Kampfmittelräumfirma zu gründen und das Ganze dann noch mit einer Schule zu toppen. Das hat in unserer Branche hohen Seltenheitswert. Meine unternehmerischen Wurzeln liegen im Bereich der Mobilfunk-Infrastruktur.

Werden bestimmte Kampfmittel direkt vor Ort in Langenpreising entschärft, sprich dort erst hin manövriert? Gibt es solche Transporte direkt zu Ihrer Firma, oder wird immer gleich vor Ort entschärft?

Es gibt im Interesse der öffentlichen Sicherheit eine klare Aufgabenteilung zwischen den Kampfmittelräumfirmen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des bayerischen Innenministeriums, der die aufgefundenen Kampfmittel auch vernichtet. Durch uns finden in diesen festgeschriebenen Abläufen keinerlei Transporte oder Ähnliches statt. Langenpreising ist lediglich unser Firmensitz, von dem keinerlei Gefahren ausgehen. Unsere Aufgabe ist es schließlich, Gefahren für die Bevölkerung fachmännisch zu eliminieren und nicht, Gefahrenpotenziale aufzutun.

Für die Nachbarschaft vor Ort besteht also keine Gefahr?

Wir haben in Langenpreising unseren Firmenhauptsitz mit Verwaltung und seit 2017 unsere staatlich anerkannte Ausbildungseinrichtung. Mögliche Ausbildungsgegenstände sind fachmännisch delaboriert beziehungsweise entmilitarisiert. Das heißt, sie bergen kein Gefahrenpotenzial.

EMC legt Wert auf die Ausbildung. Auch, weil Kampfmittelbeseitigung ein Berufsfeld ist, auf das die wenigsten jungen Menschen von sich aus kommen würden?

Wir arbeiten an neuen Ausbildungsmethoden und -inhalten, um diese wichtige Aufgabe so interessant wie möglich zu gestalten und auch ihren Fortbestand zu sichern. Fundmunition wird es in Deutschland auch noch in den nächsten 50 Jahren geben, von der weltweiten Lage mal ganz abgesehen. Erfahrene Kollegen gehen in den wohlverdienten Altersruhestand, und es gibt keine Nachfolger. Bereits heute gibt es bundesweit eine steigende Anzahl unbesetzter Stellen.

Die Jugend wird also dringend gebraucht.

Wir müssen junge Menschen auf das Berufsfeld aufmerksam machen. Sehr hilfreich wäre, wenn für die Kampfmittelbeseitigung ein anerkanntes Berufsbild geschaffen würde.

Wie viele vergleichbare Firmen gibt es noch?

Unsere Schulungseinrichtung ist einmalig in Bayern, bundesweit gibt es insgesamt vier. Auf dem Gebiet der Kampfmittelbeseitigung gehören wir hier in Bayern mit zu den größten Arbeitgebern. Bundesweit sind circa 50 Unternehmen im Einsatz, in Bayern rund zehn, darunter einige Einzelunternehmer.

Wer sind Ihre Kunden?

Unsere Kunden sind vorwiegend private Bauherren, Baufirmen bis hin zu Behörden und Ämtern. Unter anderem sind wir Rahmenvertragspartner der Stadt München. Findet man auf einer zu bebauenden Fläche Kampfmittelrückstände, wird umgehend die Polizei verständigt, und die Maschinerie läuft an.

Wie kam die Idee zu Ihrem gemeinnützigen Verein „One Step Further“ auf?

Wir wollten unser Fachwissen nicht für uns behalten. Wir können durch Minen oder Kampfmittel kontaminierte Gebiete wieder zu brauchbarem Lebensraum gestalten und gleichzeitig faire Erwerbsmöglichkeiten für die heimische Bevölkerung, zum Beispiel in Syrien, schaffen. Ist ein Land frei von Kampfmitteln, können beispielsweise wieder Lebensmittel für den Eigenbedarf oder Verkauf angebaut werden. Über Erwerbstätigkeit und eine funktionierende Zivilgesellschaft ist auch wieder ein friedvolles Miteinander möglich.

Kürzlich wurde im Gemeinderat Langenpreising über Übungssprengungen diskutiert. Wie ist das Verhältnis von EMC zu den Bürgern im Ort? Stören sich auch manche an Ihrem Unternehmen?

Ich denke, der Umgang miteinander ist sehr gut. Wir haben hier unseren ruhenden Pol gefunden, werden im Ort liebevoll die „Bombmschui“ genannt und gehören zu den größten Arbeitgebern hier. Was wollen wir mehr? Bei Fragen oder eventuellen Unklarheiten kann man uns gerne besuchen. Wir haben ein großes Interesse daran, unsere Arbeit zu erklären. Immerhin sorgen wir mit unserem Unternehmenszweck für Sicherheit und Wohlbefinden der Bevölkerung.

Haben es die Feuerwerker zum 15. Geburtstag krachen lassen, oder wurde eher im Stillen gefeiert?

Schön wär’s! Wir haben im Kollegenkreis kurz angestoßen und den Arbeitstag dann fortgesetzt. Wir werden im Rahmen eines Sommerfests die Korken knallen lassen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.