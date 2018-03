188 Temposünder auf der A92 geblitzt

Tempo 60 gilt auf der Baustelle der A92 bei Langenpreising. Die Autobahndirektion Südbayern hat dieses Limit nun auch beim zweiten Sanierungsabschnitt gewählt.

Langenpreising - Die Baustelle wurde in der ersten Märzwoche eingerichtet. Zwischen den Parkplätzen Moosburger Au und der Anschlussstelle Landshut West wird auf einer Länge von acht Kilometern der Beton durch eine Asphaltdecke ersetzt. Da es auf Baustellen wegen überhöhter Geschwindigkeit immer wieder zu schweren Unfällen und danach massiven Verkehrsbehinderungen kommt, hat die Verkehrspolizei Freising in dieser Woche Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 188 Fahrzeugführer waren laut Polizei deutlich zu schnell. Die Spitzengeschwindigkeit wurde mit 113 Kilometern pro Stunde gemessen. Dies bedeutet ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.