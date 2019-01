Eine Feier für den, der nicht gefeiert werden wollte

Langenpreising hat am Samstag den 70. Geburtstag von Bürgermeister Peter Deimel groß gefeiert. Der Gemeinderat hatte alles eingeladen, was Rang und Namen hat.

Langenpreising – Es war eine Mogelpackung im besten Sinne: „Stehempfang“ stand drauf, ein ausgewachsenes Fest ist es geworden. Langenpreising hat am Samstag den 70. Geburtstag von Bürgermeister Peter Deimel groß gefeiert. Der Gemeinderat hatte alles eingeladen, was Rang und Namen hat. Großes Aufheben um seinen 70. Geburtstag hatte Deimel Ende des Jahres nicht machen wollen. Das ging so weit, dass er darum bat, in der Zeitung nichts zu schreiben. Aber da spielten andere nicht mit.

Es gab eine Sitzung des Gemeinderats, in der Vize-Bürgermeister Sepp Straßer ihn, den Nichtraucher, kurzerhand hinauskomplimentierte: „Jetzt geh’ du erst mal eine rauchen!“ Dann konnten die Räte in Ruhe den Geburtstag besprechen. „Da habe ich schon gewusst, dass was im Busch ist“, sagte Deimel in seiner Dankesrede.

Was der Gemeinderat da ausbaldowert hat, konnte sich sehen lassen: Den Anfang machte Straßer mit einer herrlichen Ansprache, in der er aus dem Leben des Gemeindechefs berichtete. Der sei nämlich „nicht in der Innenstadt, sondern eher bei der Pottenau zur Welt gekommen“, In der Schule in Langenpreising sei sein Talent entdeckt und der Besuch des Gymnasiums ermöglicht worden. Nach dem Abitur war Deimel zehn Jahre lang in den USA, als Junggeselle, ganz auf sich gestellt. Da gab es dann jene Anekdote, bei der der junge Deimel versucht hat, sich ein Steak zuzubereiten. Mit Erdnussbutter – es stand ja Butter drauf. Die Gäste in der Aula hatten Tränen in den Augen vor Lachen. „Irgendwann hat ihm das Amerika doch gereicht, und er ist nach Langenpreising zurück gekehrt, hat seine Ruth kennengelernt und geheiratet.“ Drei Söhne, Peter, Martin und Moritz, hat das Ehepaar großgezogen. Der inzwischen promovierte Physiker fand eine gute Anstellung. Straßer weiter: „In Ottobrunn hatte er eine wunderbare Arbeit, alles hätte so schön sein können. Was macht man, wenn es einem zu gut geht? Man geht in die Kommunalpolitik.“ Später sollte Landrat Martin Bayerstorfer in seinem Grußwort der Kommunalpolitik sogar Suchtpotenzial zusprechen.

1990 zog Deimel über die Liste der Freien Wähler in den Gemeinderat ein, war eine Periode zweiter Bürgermeister, und setzte sich in der Wahl 2008 als erster Bürgermeister durch.

Was dann folgte war ein imposante Liste an Projekten, allen voran die Schule. „Du bist kein Alleinherrscher, sondern ein absoluter Teamplayer“, so der Rathausvize, der die Breitbandversorgung das „spezielle Hobby“ des Chefs nannte.

Langenpreisinger Kindergartenkinder hatten für Deimel ein Care-Paket zusammengestellt: „Wenn dir mal die Worte fehlen – hier ein Packerl Buchstabensuppe.“ Oder: „Wenn du nicht weißt, wie du die Kita-Erweiterung planen sollst – Wir haben schon mal ein paar Pläne gezeichnet.“

Den jungen Langenpreisingern gab Deimel auf den Weg: „Wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Ausland zu gehen, dann tut es.“ Seinen Mitstreitern dankte er. „Alleine? Vergiss es! Ich bin Physiker. Was verstehe ich vom Bau?“ , sagte er über den Schulhausbau. KLAUS KUHN