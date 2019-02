„A bisserl biestiger“

Interview mit Sara Brandhuber

von Timo Aichele

Giesing, Rosenheim, Linz, der Salzstadel in Landshut, der Schlachthof in München – Mundart-Kabarettistin Sara Brandhuber kommt weit herum. Zu einem Auftritt konnte die 30-Jährige kürzlich aber zu Fuß gehen. Der Bühnenprofi heizte beim Seniorenfasching des VdK im Gasthaus Lintsche in Zustorf die Stimmung an.