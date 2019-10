Neben der Autobahn: Unfallfahrer lässt Verletzten zurück

Von einem besonders rücksichtslosen Fall von Unfallflucht berichtet die Erdinger Polizei. Ein Autofahrer war einfach abgehauen, obwohl bei dem von ihm ausgelösten Unfall ein Mann verletzt wurde.

Am Donnerstag war gegen 5.40 Uhr in 52-Jähriger aus Nandlstadt auf der Staatsstraße 2085 von Moosburg in Richtung Langenpreising unterwegs. Von der A 92-Anschlussstelle bog ein schwarzer Audi A6 ab, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Nandlstädter musste ausweichen und prallte in die Leitplanke. Dabei erlitt er ein Schleudertrauma. Er kam ins Freisinger Klinikum. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80.