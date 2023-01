Er hob noch selbst die Gräber aus: Josef Schwarzbözl ist seit 50 Jahren Mesner

Präsentkorb und Urkunde erhielt Josef Schwarzbözl. © Sylvia Stadler

Für „50 Jahre frohe Dienste im Hause des Herrn“ hat die Kuratie Zustorf Josef Schwarzbözl gedankt. Er engagiert sich mittlerweile seit beeindruckenden 50 Jahren in der Kirche des Heiligen Stephanus als Mesner.

Zustorf – Beim Jahresschlussgottesdienst überreichte ihm Pfarrer Gregor Bartkowski ein Präsent sowie eine vom Erzbischof für München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, persönlich unterzeichnete Ehrenurkunde. Der Geistliche sprach dem „Ruhepol dieser Kirche“ ein herzliches Vergelt’s Gott „für diesen wunderbaren Dienst“ aus.

Für die jahrzehntelange Unterstützung bedankte sich auch Maria Steiger im Namen des Pfarrgemeinderats beim „Meser Sepp“, wie er von den Zustorfern genannt wird.

Josef Schwarzbözl hat am 1. Januar 1973 im Alter von 32 Jahren „quasi die Erbschaft von meinem Vater angetreten“. Seitdem hat er viel in seinem Amt erlebt. Wie er an seinem 80. Geburtstag, den er vor zwei Jahren feierte, erzählte, „hob i etliche Johr de Kirchaglockn no mit da Hand glittn – und zwar in da Früh, um Elfe, um Zwölfe, beim Betleitn und selbstverständlich bei jeda Mess“.

Zur Arbeit des Mesners hat früher auch das Ausheben der Grabstelle gehört. In seinen 50 Jahren hat der Sepp mit vielen Pfarrherren zusammengearbeitet und ist „olle guad zur Hand ganga“.

Angefangen hat er bei Pfarrer Josef Datzmann, der bis 1980 im Dienst war, dann war er bei Pfarrer Bruno Grzondziel (bis 1993), Erwin de la Haye, Pfarrer Peter Dermendjin bis 2004 und seither bei Pfarrer Gregor Bartkowski aktiv.

In den zurückliegenden Jahren hat Schwarzbözl die ganze Arbeit rund um Restaurierung und Renovierung in der Zustorfer Kirche mitgemacht. In seine Ära fiel auch das 500. Kirchenjubiläum, das die Kuratie Zustorf im Jahre 2010 beging. Aber vor allem hat er immer „ois für d’Mess hergricht“: früh genug einheizen, Kelch und Hostien bereitstellen, Kerzen anzünden, Altar und Messbücher herrichten, dem Pfarrer beim Anziehen helfen, Wandlung läuten – „und ois Letzta hoam geh“.

Für die ganze Arbeit und seinen Einsatz jahrein, jahraus dankte ihm Steiger im Namen des Pfarrgemeinderats und wünschte dem Sepp „ois Guade und vui Gsundheit“ – in der Hoffnung, „dass d’ no lang in unserer Mittn sei konnst“.

SYLVIA STADLER