Auftritt bei der bedrückenden Olympia-Abschlussfeier 1972: Als die Wartenberger Trachtler das Tanzen sein ließen

Leo Melerowitz erinnert sich an VTV-Auftritt

Jetzt, da die European Championships in München in vollem Gange sind, kommen bei Leo Melerowitz Erinnerungen hoch. Erinnerungen daran, als vor ziemlich genau 50 Jahren die Welt schon einmal zu Gast war in München: Olympia 1972, leider überschattet von dem Anschlag von Terroristen auf die israelische Mannschaft. Überschattet wurde damals auch die Abschlussfeier und damit auch der Auftritt des Volkstrachtenvereins Wartenberg.

Langenpreising/Wartenberg – Der hatte sich – mit Melerowitz mittendrin im Getümmel – vorher intensiv auf seinen Auftritt im Olympiastadion vorbereitet. Am Ende herrschte aber vor allem eins: bedrückende Stimmung.

„Heitere Spiele“, so Bundespräsident Gustav Heinemann, mit 7170 Athleten hätten es werden sollen. Zwölf Tote gab es dann, an die nun 50 Jahre später auch im Rahmen des ganzjährigen Festprogramms aus Anlass des Olympia-Jubiläums erinnert wird. Die Wartenberger Volkstrachtler hätten zusammen mit den Hinterskirchenern bei der Abschlussveranstaltung auftreten sollen. Einer der wenigen Zeitzeugen, die über dieses Ereignis noch berichten können, ist der 76-jährige Melerowitz. Der Langenpreisinger war einer derjenigen, die hätten tanzen sollen, letztlich war aber niemandem mehr danach.

+ Mittendrin bei der Olympia-Abschlussfeier 1972 war Leo Melerowitz. Das Bild zeigt ihn mit VTV-Chef Sepp Korber nach seiner Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. © Klaus Kuhn

Mehr noch: Die Angst vor neuem Terror schwang bei der Abschlussfeier mit. Melerowitz: „Wir waren schon vor dem Attentat in München beim Proben gewesen. Wir Wartenberger waren mit zehn Paaren droben. Das war auf der Tartanbahn – der ganze Ring, mit lauter Trachtlern, den Schuhplattlern. Wir haben einen Tanz auf die gleiche Melodie gemacht.“ Die Generalprobe lief bestens.

Doch dann stand die Abschlussfeier an, und wegen des Anschlags lief alles bedrückter ab: „Wir sind zusammengetrommelt worden, und dann hat es geheißen: Wir dürfen nicht tanzen, wir dürfen nicht platteln. Dann sind wir in den Graben für die Reporter rein, und auf Kommando haben wir raus müssen auf die Tartanbahn“, erinnert sich Melerowitz an das Ereignis, an dem rund 1500 Trachtler aus ganz Süddeutschland mitwirkten.

Alles sei genau eingeteilt worden, wer wo zu stehen habe. „Aber wir haben eben nicht tanzen und nicht schuhplatteln dürfen“, bedauert Melerowitz noch heute. „Und dann sind wir mit den Olympioniken gemeinsam ausgezogen aus dem Stadion, aber ohne Tamtam, ohne Musik.“

Für Melerowitz, der 1972 schon elf Jahre beim Verein war, war es besonders hart, denn er war sogar Vortänzer. „Ich habe die Tanzgruppe geleitet“, sagt er. „Ja, das war bedrückend, auf alle Fälle. Man hat sich mit ein paar von den Sportlern, die Deutsch gekonnt haben, unterhalten können, aber das andere ist richtig lautlos und mutlos über die Bühne gegangen“, befindet der Langenpreisinger. Er findet es schade, dass bei so einer Riesenveranstaltung so etwas passieren konnte, „dass einige sowas anstiften und die anderen darunter leiden müssen. Und das war dann alles. Man hat sich gefreut, dass man dabei sein durfte, schön fröhlich alles machen werde, und dann ist alles gestorben.“

Und: „Es war schlimm, weil man nicht gewusst hat: Was passiert noch? Wir waren in dem Stadion drin auf der Bahn verteilt. Du kannst nicht aus, wenn was ist. Man war dabei, aber das Ganze war eigentlich sinnlos“, sagt Melerowitz.

Heute leben nur noch ganz wenige der Wartenberger Trachtler, die damals dabei waren, erzählt Melerowitz. Genauso lautlos, wie der Ausmarsch gewesen sei, sei man dann auch wieder abgerückt: „Wir sind dann in den bereitgestellten Bus gestiegen, nach Wartenberg gefahren, und da haben wir Brotzeit gemacht. Ja, es war einfach keine Freude in der ganze Sache drin.“

Melerowitz’ Bilanz von damals fällt so aus: „Man kann sagen, wir waren dabei, wir haben die ganze Schlussfeier mitgekriegt, aber der Pluspunkt mit den Schuhplattlern und den Tänzern, der ist ausgefallen.“ Und zu allem Überfluss habe auch keiner vom Verein irgendwelche Fotos gemacht.

Klaus Kuhn