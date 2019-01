Fischer im Aufwind

Der Angelsportverein Langenpreising kann sich freuen: Die Zahl der Mitglieder ist von 170 auf 176 gestiegen.

Langenpreising – Mit elf und damit drei Jungfischern mehr als im Vorjahr scheint auch langfristig die Zukunft des Vereins gesichert zu sein. Die Vereinsgewässer sind in tadellosem Zustand, nachdem einer der großen Teiche ausgebaggert und vergrößert worden ist. Außerdem steigt der Kassenbestand an, sodass das große Ziel eines Gewässerkaufs im Auge behalten werden kann.

Dafür baut der Verein seit Jahren zielstrebig Rücklagen auf, auch wenn Schriftführer Sebastian Vohburger nach auf Nachfrage deutlich machen musste, dass hier nach wie vor nichts in Sicht sei.

Für die vielen Mitglieder wird es auch viel zu fangen geben, denn es hat Rekordinvestitionen in Fischbesatz gegeben. Vor allem Forellen, Karpfen und Zander sind in großer Zahl eingesetzt worden. Es wird allerdings auch eine neue Fischart eingebracht: Erstmals soll in dem ertüchtigen „G3“-Weiher auch ein Besatz mit Renken durchgeführt werden, und der Vorstand ist neugierig, wie das ankommt.

Probleme, dass keine weiteren Angler mehr zugelassen werden können, gehören nach den Verbesserungen an den Gewässern der Vergangenheit an, wie Vohburger gegenüber der Heimatzeitung bemerkte.

In einer solchen Lage gibt es keinen Anlass, die Pferde zu wechseln. Die Vorstandswahl war eine klare Sache. Matthias Reiter bleibt Vorsitzender, Wolfgang Prigler Vize. Kassier ist weiterhin Franz Huber, Jean Leisten sein Vertreter. Schriftführer bleibt Sebastian Vohburger, dem Josef Pfanzelt zur Seite steht. Um die größer gewordene Jugend kümmert sich Tobias Feldhofer. Als Gewässerwart folgt Manfred Faber auf Johann Gerbl. Neu ist auch Raimund Hetsche als Grundstückswart, sein Vize ist Christian Gunesch. Die Kasse wird von Georg Hautmann und Alois Leidl geprüft. klk