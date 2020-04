Autor Andreas Götz: Mord im München der Nachkriegszeit

In Andreas Götz’ neuem Krimi „Die im Dunkeln sieht man nicht“ geht es um die Raubkunst der Nazis - und natürlich um einen Mord.

Wartenberg – „Die im Dunkeln sieht man nicht“ ist ein spannender Kriminalroman von Andreas Götz, der in München um 1950 spielt und die nie ganz geklärte Frage beleuchtet, was mit der Raubkunst der Nazis geschah. Im Gespräch mit unserer Zeitung in der Wartenberger Buchhandlung Bücherstube (vor der Corona-Krise) erzählte der Autor von der Leidenschaft des Schreibens, der Schwierigkeit und dem Glück, als Schriftsteller sein Geld zu verdienen, und von Details zum Entstehungsprozess seines zeitgeschichtlich fundiert recherchierten Kriminalromans.

Schon als Kind hat Autor Götz geschrieben

Götz ist in Holzhausen zwischen Langenpreising und Wartenberg auf einem Bauernhof aufgewachsen. Das Schreiben habe ihn schon als Kind begeistert: „Sich Geschichten auszudenken, hat mir immer schon Spaß gemacht.“ Im Alter von neun/zehn Jahren sei er als Leser von den Werken Karl Mays fasziniert gewesen und habe selbst Westerngeschichten verfasst. Der Vielleser wusste schon früh, dass er selbst schreiben wollte. Götz, der 1965 geboren wurde, studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Amerikanistik in München und lebt als freier Autor in Moosburg. Für junge Leser hat er bereits zwei Thriller veröffentlicht.

Eintauchen in ein München kurz nach dem 2. Weltkrieg

Im Kriminalroman „Die im Dunkeln sieht man nicht“ spielt München selbst eine Hauptrolle. Götz lässt den Leser die Stadt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durchstreifen, mit eleganten Cafés, verruchten Clubs und verrauchten Kneipen. Man begegnet gestrandeten Existenzen, die sich auf die Suche nach einem neuen Leben begeben. Zentral ist die Frage nach der Raubkunst, die 1945 aus dem sogenannten Führerbau in München unter nicht geklärten Umständen verschwand – „Ungeklärtes, das bis in die Gegenwart hineinreicht“.

Die Recherche hat rund zwei Jahre gedauert

Rund zwei Jahre lang hat der Autor recherchiert, das Münchner Stadtarchiv durchforstet, alte Zeitungen und Fotografien erforscht, Sekundärliteratur gelesen, um Antworten auf die Frage „Wie war das Leben, wie war der Alltag?“ zu erhalten.

Wie bei einem guten Film wird man in die Handlung immer stärker hineingezogen, die zeitlich entrückt und gleichzeitig gegenwärtig nah wirkt. Die Protagonisten lernt der Leser nach und nach kennen – über das, was sie preisgeben und über das, was sie verbergen. Es sind Figuren mit Brüchen, Verletzungen, Abgründen. Der Autor hat seine Figuren „auf Augenhöhe“ entwickelt. Es gibt keinen allwissenden Erzähler, was die Unmittelbarkeit des Erzählten verstärkt.

Am Anfang geschieht ein brutaler Mord

Der zerrissene Karl Wieners, dessen Leben in Trümmern liegt, will einen Neuanfang als Journalist wagen. Seine lebenslustige, zugleich melancholische Nichte Magda wird zu seiner Gefährtin in gefährlicher Mission – eine ambivalente, willensstarke Frauenfigur. Seitens der Polizei ermittelt mit Ludwig Gruber ein Freund des Journalisten. Denn am Anfang des Krimis geschieht ein brutaler Mord, der sich als die Spitze des Eisbergs erweist.

Die stimmige Sprache, der zeitgeschichtliche Hintergrund, dem der Autor eine packende Eigendynamik verleiht, und der spannende Plot lassen „Die im Dunkeln sieht man nicht“ zu einem Leseabenteuer mit Sogwirkung werden. Der Roman ist der erste Teil einer geplanten Trilogie.

Der Krimifrühschoppen mit Andreas Götz im Eicherloher Jagdhaus „Maxlruh“, den die örtliche Kulturreferentin und Inhaberin der „Bücherstube“ in Wartenberg, Marianne Lehmer organisiert hatte, musste zwar wegen der Corona-Krise kurzfristig abgesagt werden – doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und freie Stunden zum Lesen dürften sich jetzt in der staatlich verordneten Zeit des Rückzugs weit eher finden lassen als noch vor wenigen Wochen im hektischen Alltagstrubel.

Der Roman

„Die im Dunkeln sieht man nicht“ ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.

Vroni Vogel