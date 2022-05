Badeweiher in Langenpreising und Berglern: Ein Schilderwald, der für Klarheit sorgen soll

Die Schutzzone am Langenpreisinger Baisch-Weiher ist in einer Satzung jetzt neu eingerichtet worden und nimmt diesen Bereich vom Badebetrieb aus. Die Verlagerung der Liegewiese etwas weg von diesem kleinen Abschnitt ist Teil des Konzepts. Das kleine Boot darf dann auch nicht mehr dort sein. © Klaus Kuhn

Die Gemeinde Berglern muss, genau wie die Nachbargemeinde Langenpreising, für ihren Badeweiher ein Sicherheitskonzept erarbeiten lassen. Die rechtliche Absicherung für den Badespaß war nun in beiden Ratssitzungen Thema.

Berglern/Langenpreising – 10 000 Euro kostet Berglern die juristische Beratung für das Maßnahmenpaket. Darin enthalten ist allerdings nicht nur das eigentliche Sicherheitskonzept, sondern auch die Satzung über die Benutzung dieser Freizeiteinrichtungen und der Pachtvertrag mit den Eigentümern, der in diesen Wochen ausläuft. Rechtsanwalt Gregor Schneider informierte den Gemeinderat in einem launigen Vortrag darüber, was alles zu machen und zu beachten sei. Er berichtete auch ausführlich zu den Hintergründen: Nachdem in einem Dorfteich in Hessen drei Kinder ertrunken waren, war der Bürgermeister zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt worden.

Seinerzeit waren als erste Reaktion auf das Urteil des Bundesgerichtshofs Stege gesperrt, Badeinseln an Land gezogen worden. Die Beispiele aus dem nördlichen Landkreis: Notzinger Weiher und Thenner See.

Berglern hat für den Weiher nur für ein Drittel der Fläche einen Pachtvertrag mit der Eigentümerfamilie Gutbrod. Der Rest ist an die Fischer verpachtet. Gebadet werden sollte konsequenterweise darum auch nur in dem Drittel des Teichs, der der Gemeinde gehört. Technisch verhindern lassen sich Abweichungen durch Badegäste aber nicht. Eindrücklich riet der Rechtsanwalt zur Abgrenzung des Badebereichs ab. Genau an einer solchen war vor ein paar Jahren der tödliche Unfall passiert.

Der Rechtsanwalt bezeichnete den Weiher als ein weitgehend natürliches Gewässer, wo es an typischen Einrichtungen für einen Badebetrieb fehle. Das gelte beispielsweise für alle Formen sanitärer Anlagen. Das gilt aber eben auch, ganz im Gegensatz zu Langenpreising, für die vollkommen fehlende Badeaufsicht. Darauf, dass es sie nicht gibt, muss die Gemeinde hinweisen. Die Möglichkeit, Hinweistafeln aufzustellen, ist bereits gegeben. Darum tut sich die Kommune technisch relativ leicht. Der Rechtsanwalt empfahl neben einem allgemeinen Warnzeichen ein Warnschild für Nichtschwimmer hinsichtlich der Wassertiefe, eines für plötzliche Tiefenänderung, eines für Verletzungsgefahr beim Hineinspringen und eines für geringe Wassertiefe bei trockenem Sommer. Der Anwalt riet auch zu einem Schild für den Winter, auf dem vor geringer Eisdichte gewarnt wird. Ein echter Schilderwald also, allesamt könnten allerdings auch auf einer großen Tafel zusammengefasst werden.

Berglerns Gemeinderat beauftragte einstimmig Bürgermeister Anton Scherer mit der Erarbeitung der Satzung sowie des Pachtvertrags und der Umsetzung des Sicherheitskonzepts. Nach eingehender Beratung wird allerdings eine Sache jetzt schon ausgeschlossen: Offenes Feuer gleich welcher Art wird verboten, die vorhandenen, dafür gedachten Betonringe werden wohl abgebaut.

Die Eigentümerfamilie, die einen Pachtvertrag für die nächsten zehn Jahre in Aussicht stellte, machte deutlich, dass sie im Hochsommer eine erhöhte Brandgefahr sehe und darum offene Feuer etwa zum Grillen ablehne. Für Rechtsanwalt und Bürgermeister war damit das Thema sofort erledigt.

Langenpreising erlässt derweil eine Hausordnung für seinen Badeweiher, verbunden mit einem Sicherheitskonzept. Bürgermeister Josef Straßer konnte sich eine launige Bemerkung nicht verkneifen: „Was wir nicht brauchen, ist ein Hinweis auf Explosionsgefahr.“ Das liege daran, dass der Baisch-Weiher anders als etwa der Thenner See bei Wartenberg erst nach dem Krieg ausgehoben worden sei. Darum seien militärische Altlasten dort auszuschließen.

Den auch in Langenpreising zahlreichen Gefahrenzeichen wird eine eigene Tafel am Badeweiher gewidmet sein. Die Hausordnung enthält ansonsten die auf den Ort zugeschnittenen Einzelheiten wie etwa eine Schutzzone im Wasser, in der nicht gebadet werden darf, eine Angelzone und einen Hinweis auf die Umgebung, die teilweise eine Naturschutzzone darstellt. Das Tauchen mit Pressluftflaschen ist verboten, genau wie der Betrieb von Motorbooten. Diese Verbote betreffen freilich nicht Rettungsdienste oder Polizei.

Freunde des textilfreien Badens müssen sich übrigens andere Badegewässer suchen: Der Aufenthalt ist nur in gewöhnlicher Bekleidung oder in üblicher Badebekleidung gestattet. Darüber hinaus gilt ein allgemeines Fotografieverbot. Der Gebrauch von Fotodrohnen ist durch einen besonderen Absatz verboten. Vom 22 bis 6 Uhr ist der Aufenthalt gänzlich untersagt.

Klaus Kuhn