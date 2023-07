Abschied unterm Regenbogenschirm

Bettina Böck verlässt Kita Villa Regenbogen in Langenpreising

Bettina Böck, die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte Villa Regenbogen in Langenpreising, hat die Einrichtung verlassen. Nun wurde sie verabschiedet.

Langenpreising – Nach 16 Jahren im Dienst für die Gemeinde Langenpreising und deren jüngste Bürger wurde die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte Villa Regenbogen, Bettina Böck, mit vielen wertschätzenden Worten verabschiedet. Die Erzieherin, die schon ihr Praktikum im Kindergarten absolviert hatte und seit dem Jahr 2008 die Leitung innehatte, möchte sich neu orientieren und künftig ihr Augenmerk Kindern mit Behinderungen schenken: Die Stelle in ihrer neuen Wirkungsstätte wird sie am 1. September in Taufkirchen antreten.

Bürgermeister Josef Straßer würdigte in der kleinen Feierstunde den Einsatz und das Engagement der Erzieherin zum Wohle der Kinder. In den 16 Jahren habe die Erzieherin nicht nur jedes Jahr rund 90 Kinder betreut, sondern sich auch beim Neubau der Kita und der Erweiterung des Angebots an Tagesbetreuungszeiten gestellt. Für Fragen und Probleme habe sie stets Antworten und Lösungen gefunden, zudem immer ein offenes Ohr für Team und Eltern gehabt.

Die Mädchen und Buben unter der neuen Leitung von Ramona Ladwig verabschiedeten ihre Leiterin mit dem Lied „Ich schenk’ dir einen Regenbogen“, formulierten Glückwünsche und überreichten Geschenke. Vom Team gab’s einen Regenbogenschirm, „der dich stets beschützen möge“. Auch Schulleiter Martin Brandlmaier, die Leiterin des Kinderhauses St. Martin, Christine Rott, und der Elternbeirat honorierten die gute Zusammenarbeit mit einem Präsent. sys