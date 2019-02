Die Bürger-Bienenweide

Blühfläche in Langenpreising

Während ganz Bayern über das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ diskutiert, werden Bürger in Langenpreising aktiv: Dominik Saleta aus der Professor-Deutinger-Straße hatte die Idee, eine brachliegende Wiese in Sichtweite seines Gartens in eine Blühfläche umzuwandeln. Die Eigentümer sind begeistert, ein Landwirt hilft mit einem Bulldog, und am Ende wird eventuell noch ein Umweltbildungsprojekt für Kindergartenkinder daraus.