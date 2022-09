Brennpunkt Feuerwehr: Neues Gerätehaus und Fahrzeug für Zustorf

Krug und Urkunde: Sebastian Scheckenhofer, Josef Maier und Johann Buchner (v. l.) sind seit 40 Jahren Feuerwehrler in Zustorf. Bürgermeister Josef Straßer (hinten) dankte. © Klaus Kuhn

Die Gemeinde Langenpreising hat sich für die nächsten Monate viel vorgenommen – so viel, dass Bürgermeister Josef Straßer nicht damit rechnet, dass man viele Schulden wird abbauen können. In der Bürgerversammlung am Mittwoch beim Lintsche bezifferte er sie mit 6,5 Millionen Euro.

Zustorf – Da man gerade in Zustorf war, konnte es nicht ausbleiben, dass aus den Reihen der Bürger nach dem Sachstand beim Feuerwehr-Gerätehaus gefragt wurde. Straßer war vorbereitet: Am kommenden Dienstag tage der Gemeinderat dazu nicht-öffentlich. Dann werde bald auch bekannt gegeben, wie es weitergeht. Doch warum nicht-öffentlich? Laut Straßer geht es um konkrete Namen, Konzepte und Kosten.

Auch mit dem neuen Feuerwehrauto für Zustorf gehe es voran. Beide Investitionen sollen laut Straßer parallel laufen. Das alte Feuerwehrauto, so seine Idee, solle „so lange genutzt werden, wie es fährt“. 28 Jahre ist es alt. Widerspruch erntete er nicht.

Längst überfällig seien in Zustorf Kanaluntersuchungen. Die innerörtliche Entwicklung Langenpreisings stehe derweil Ende Oktober auf der Tagesordnung, wenn ein Treffen mit dem beratenden Architekten und dem Amt für ländliche Entwicklung anstehe. Wie berichtet, hängt alles eng mit dem neuen Wertstoffhof zusammen, für den Straßer in den nächsten Tagen einen Termin in der Baubehörde des Erdinger Landratsamts hat.

Stichwort Bürgerbeteiligung: Für die Erweiterung des Kindergartens Villa Regenbogen werden vier Architektenentwürfe am 27. Oktober ab 17 Uhr in der Schulturnhalle zur Begutachtung gezeigt. Straßer sagte zu diesem Thema: „Da müssen wir in die Gänge kommen.“ Es hätten auch mehr Entwürfe sein können, aber zwei seien aus formalen Gründen ausgeschieden.

Gestaut hat es sich beim Thema Tank- und Rastanlage an der A 92: Auf Nachfrage eines Bürgers konnte Straßer keinen neuen Sachstand mitteilen: „Das ist noch so wie vor drei Jahren: Wir sind im Planfeststellungsverfahren.“

An den Gemeinderat gewandt meinte er, dass es für das Gremium im Oktober und November wegen der vielen Arbeit „nicht gut“ aussehe. Es gehe auch um die Vergabe-Entscheidung, wer jetzt die Mehrfamilienhäuser im Neubaugebiet „Thenner-See-Straße“ errichten wird. Endlich solle auch die Dorfstrogen geräumt werden. „Das Thema zieht sich seit zwei Jahren“, monierte der Bürgermeister. Nun mache auch das Wasserwirtschaftsamt Druck.

Der Ausbau des Radwegenetzes steht ebenfalls an. 800 Meter fehlen noch, dann kann man von Berglern nach Moosburg mit dem Fahrrad fahren.

Und noch einmal zurück zur Feuerwehr: Straßer ehrte drei Kameraden aus Zustorf, die seit 40 Jahren Dienst tun. Johann Buchner, Josef Maier und Sebastian Scheckenhofer sind bereits vom Landratsamt ausgezeichnet worden. Aber als Dienstherr der Feuerwehren in der Gemeinde und weil die Bürgerversammlung in Zustorf stattfand, wollte Straßer das Trio noch einmal auszeichnen. Es gab reichlich Beifall von den zahlreichen Zuhörern. KLAUS KUHN