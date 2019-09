Aus für DHL-Logistikhalle in Langenpreising?

Die Logistikhalle der DHL bei Langenpreising ist offensichtlich vom Tisch. In der Hauptversammlung des VdK hatte Bürgermeister Peter Deimel darüber geklagt, dass der Gemeinderat eine Ansiedlung abgelehnt habe, mit der sich die Schulden der Kommune – unter anderem aus dem Schulhausneubau – hätten tilgen lassen können. Das sagte er zu Wünschen des Sozialverbands wie dem Bau eines Bürgerhauses. Auf Nachfrage der Heimatzeitung äußerte sich Deimel nicht näher zum Kern seiner Andeutungen und wollte die Zusammenhänge mit der Halle in der Pottenau weder bestätigen noch dementieren.

VON KLAUS KUHN

Langenpreising – Er verwies auf die Nichtöffentlichkeit der Sitzung und deutete an, dass er darüber am liebsten gar nichts mehr in der Zeitung lesen würde. Tatsächlich hatte die jüngste Gemeinderatssitzung mit einer Debatte darüber begonnen, ob ein – nicht näher genannter – Punkt vor Publikum beraten werden soll oder nicht. Wie schon einmal bei der Logistikhalle hatte Stephan Hoynatzky (CSU) vehement die Verlegung in die öffentliche Sitzung gefordert. Und wieder hatte Deimel Zuhörer und Presse aus dem Saal bitten müssen, um diesen Antrag Hoynatzkis beraten lassen zu können. Es blieb in der Sitzung vier Tage vor der Vdk-Versammlung bei der Nichtöffentlichkeit.

Zu den schärfsten Kritikern solcher Vorgehensweisen gehört Anton Wollschläger. Der Grünen-Politiker sieht dadurch die Gemeindeordnung verletzt und wähnt dabei auch die Kommunalaufsicht auf seiner Seite. Das ist Wasser auf die Mühlen der neuen Offenen Grünen Bürgerliste unter Wollschlägers Führung. Am morgigen Donnerstag lädt die Liste alle Interessenten um 20 Uhr zu einer Versammlung im Gasthaus Oberwirt ein, in der unter anderem nachhaltige Gemeindeentwicklung Thema ist. „Natürlich wird es da auch um die DHL-Halle gehen. Das ist doch ganz klar. Das ist ja einer der Hauptgründe, weshalb wir uns gegründet haben“, sagt Wollschläger.

Als zuletzt im März die Emotionen bei dem Thema öffentlich hochkochten, wurde es schnell wieder still um das Projekt. Mehrere Gemeinderäte, von der Heimatzeitung darauf angesprochen, versuchten, das Vorhaben tiefer zu hängen und sprachen davon, dass das „nur eine Anfrage“ gewesen sei.