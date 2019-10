CSU Langenpreising nominiert Leo Melerowitz

Langenpreising - Lange wurde darüber spekuliert, jetzt steht es fest: Leo Melerowitz (51) ist der Bürgermeister-Kandidat der Langenpreisinger CSU. Er will Peter Deimel beerben.

Die CSU in Langenpreising hat am Donnerstag erwartungsgemäß den amtierenden Dritten Bürgermeister Leo Melerowitz als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominiert. Der 51-Jährige erhielt alle Stimmen der 15 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder.

CSU-Ortschef Thomas Metz sagte zur Liste für den Gemeinderat, dass diese noch nicht vollständig sei. Es werde eine offene Liste geben. Nur eines wusste er wohl schon: „Die Liste wird eine sehr gute Auswahl bieten.“

Die Wahl wurde geleitet von Kreisrat Michael Oberhofer. Er bezeichnete die Aufstellung eines Bürgermeisterkandidaten als „ganz wichtige Sache“ für eine Partei und zentral für eine Gemeinde. Es sei wichtig, dass es jemanden gebe, der sage: „Ich gehe an die Front.“ Das tut Melerowitz, der abweichend vom üblichen Prozedere seine Vorstellung erst nach der Wahl machte.

Inhaltlich konzentrierte sich der gelernte Schreiner auf die bekannten Projekte. Vieles sei noch nicht abgeschlossen, wie etwa die Brücke über den Strogenkanal an der Plattachmühlstraße oder die Stege über die verschiedenen Gewässer im Gemeindegebiet. Als weitere Projekte nannte Melerowitz die Verbesserung der Radwege-Verbindungen, wobei der Weg von Zustorf nach Moosburg das kleinere Problem darstelle. Der ebenfalls gewünschte Radweg von Langenpreising bis Buch am Erlbach sei dagegen ein größeres Projekt. Immerhin würden drei Gemeinden, zwei Landkreise und zwei Regierungsbezirke davon berührt. Melerowitz forderte zudem eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. „Es geht kein Bus nach Freising. Wir haben auch keinen Bus nach Landshut.“ Das müsse sich ändern.

Beim großen Projekt der Schule habe sich gezeigt, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Gemeinderat sei. Daran solle man anknüpfen. „Es macht auch Spaß, und man hört viel.“ Das kommunale Energieversorgungsunternehmen will Melerowitz gestärkt sehen. Das gelte verstärkt vor dem Hintergrund, dass ab 2026 keine Ölheizungen mehr neu gebaut werden dürfen. Außerdem nannte er ein Mehrgenerationenhaus eine Option für die Zukunft und rückte Falschinformationen über das Gewerbe in der Gemeinde zurecht: „Wir haben 230 Firmen gemeldet. Wir haben also eine ganze Menge.“ Investitionsbedarf sieht der CSU-Kandidat bei Kindertageseinrichtungen, denn: „Wir sind komplett voll.“ Auch die Ansiedlung von Ärzten sei zwar wünschenswert, aber „das wird schwierig“, musste Melerowitz zugeben.

Auch die Gemeinderatskandidaten, die schon feststehen und anwesend waren, erhielten die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. (Klaus Kuhn)