Langenpreising: Freie Wähler küren Josef Straßer zum Bürgermeisterkandidaten

Der Bürgermeisterkandidat hatte das letzte Wort in der Aufstellungsversammlung der Freien Wähler Langenpreising am Dienstagabend im Schützenheim. Und das konnte sich hören lassen: „Ich habe sechs Jahre mit einem meiner Gegenkandidaten sehr gut zusammengearbeitet. Ich werde jetzt nicht sagen, der Leo (Melerowitz, CSU-Kandidat; Anm. d. Red.) ist ein Depp.“ Josef Straßer ist bei den Parteifreien einstimmig gekürt worden, und dessen Klarstellung zum Stil des jetzt anlaufenden Wahlkampfs kam hervorragend an.

VON KLAUS KUHN

Langenpreising – Mit 29 Wahlberechtigten konnten die Freien Wähler fast doppelt so viele Interessierte mobilisieren wie die CSU vor einigen Wochen. Mühe, die Liste voll zu bekommen, hatten sie nach einer Informationsversammlung, die parallel zur Aufstellungsversammlung der CSU stattfand, nicht: 30 Bewerber sind es jetzt, so dass auch zwei Ersatzkandidaten zur Verfügung stehen, weil nur 28 reguläre Plätze vergeben werden durften. Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler hatte ihre Freude an dieser Situation, das war ihr anzumerken.

Besagte Infoversammlung hatte noch einen weiteren Effekt, auf den Franz Neumüller damals vor allem Wert gelegt hatte: „Wir haben 30 Prozent Frauen auf der Liste, ohne jede Quote“, freute sich die Vorsitzende. Tatsächlich war das eines der beherrschenden Themen gewesen. Auffällig war aber ein Gedränge um die hinteren Listenplätze. Viele wollten durch ihre Kandidatur die Freien Wähler unterstützen, aber nicht gleich vorn mitmischen. So gab es um die Plätze 14 bis 30 ein Losverfahren, das einstimmig beschlossen wurde. Die Plätze zwei bis 13 wurden über einen Stimmzettel festgelegt.

Lena Straßer, die wie Max Danner nicht wieder kandidierte, saß am Computer und hatte die meiste Arbeit: Stimmzettel vorbereiten, ausdrucken, verteilen lassen. Platz eins wurde gesondert gewählt: Bürgermeisterkandidat Straßer führt die Liste an. Der 58 Jahre alte, verheiratete Berufsschullehrer meinte nach der Aufstellung der Liste verschmitzt: „Da werden sich noch einige wundern, wie weit sie nach vorn gewählt werden.“ Der scheidende Bürgermeister Peter Deimel leitete die Wahl, wie er es zuvor schon in Zustorf schon getan hatte.

Das Verfahren zur Listenaufstellung, das den Versammlungsteilnehmern viele Freiheiten ließ, kostete natürlich etwas Zeit, aber die ausführlichen Erläuterungen durch Natalie Kienmüller-Stadler zeigten Wirkung: Kein einziger Stimmzettel war ungültig. Und so landete die 36 Jahre alte verheiratete Straßenbauexpertin auf Listenplatz zwei, gefolgt von Franz Neumüller (53, Ausbildungsleiter). Damit sind die Gemeinderäte der Parteifreien, die wieder antreten, auch ganz vorn auf der Liste zu finden, gefolgt von Bernd Wicklein (58). Der Beamte bei der Lebensmittelkontrolle ist der erste neue Bewerber. Auf Listenplatz fünf findet sich mit 25 Jahren der jüngste Bewerber: Felix Straßer, Sohn des Bürgermeisterkandidaten und Ingenieur. Lena Straßer grinste nach der Versammlung: „Bei uns soll jeder mal ran.“ Auch Mutter Gisela war schon Gemeinderätin. Was das Programm angeht, will man mit den Kandidaten Arbeitsgruppen bilden. „Jetzt geht’s los“, so die Vorsitzende erkennbar motiviert.

Die FW-Liste:

Josef Straßer, Natalie Kienmüller-Stadler, Franz Neumüller, Bernd Wicklein, Felix Straßer, Volker Werner, Dr. Joseph Adelsberger, Stefan Haslacher, Melanie Beibl, Heidrun Häßner, Helmut Fuchs, Hans Schenzel, Simone Buchner, Manfred Kammerer, Robert Furtner, Tobias Gröger, Christopher Will, Lukas Assig, Adolf Kienmüller, Andrea Mager, Ludwig Denk, Klaus Sellmair, Thomas Buchner, Sigrid Denk, Peter Stadler, Martina Schenzel, Christian Gomm und Ruth Deimel. Ersatzbewerber sind Gisela Straßer und Dr. Sabine Häßner-Neumüller.