„Das ist schon viel genug“: Langenpreisings Bürgermeister zieht Halbzeit-Bilanz

Von: Klaus Kuhn

Josef Straßer, Langenpreisings Bürgermeister. © Archiv

„Wir haben viel angestoßen!“ Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat Josef Straßer (FWG), Bürgermeister von Langenpreising, eine verhalten positive Bilanz gezogen.

Langenpreising – „Es ist nicht so schlecht gelaufen bisher.“ Das Neubaugebiet, in dem nun bald auch der Geschosswohnungsbau in die konkrete Phase kommt, nannte Straßer als erstes. Hier würden die ersten Häuser schon stehen. Das sei unbedingt ein Erfolg.

Die Vergrößerung des Gewerbegebiets und damit die Ansiedlung eines enorm zukunftsfähigen Unternehmens mit rund 200 Arbeits- und vielen Ausbildungsplätzen, das bezeichnete er als einen der größten Erfolge der vergangenen drei Jahre.

Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien schreite voran: „40 neue Fotovoltaikanlagen, das ist doch schon mal was.“ Trotzdem ist Straßer nicht ganz zufrieden: „Das ist nicht so viel, wie wir wollten. Aber immerhin haben wir die Anlage auf der Kläranlage schon mal realisiert.“ Auf der Haben-Seite sieht er auch den Glasfaser-Ausbau – „das war ja nicht ganz einfach“. 80 Prozent seien jetzt am Glasfasernetz.

Wie sein Kollege Anton Scherer aus Berglern, ist auch Straßer nicht ganz zufrieden mit dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes. „Der Bürokratismus hemmt uns hier.“ Das gilt auch für das leidige Thema Dorfstrogen und deren Ausbaggerung. Bekanntlich hat sich daran Straßers Vorgänger schon abgearbeitet. Jetzt gibt es laut dem Bürgermeister wenigstens einen ungefähren Termin: „Im August soll das laufen.“ Ein konkretes Datum nannte er noch nicht. „Nach drei Jahren sollte hier schon was gehen.“

Später im Jahr, im Herbst nämlich, geht es mit den vielen Gewässern im Bereich Langenpreising weiter: „Da wird die Deichsanierung von der Schleuse bis zum Tunnel angegangen.“ Zu den hart erkämpften Erfolgen zählt Straßer auch die nun endlich mögliche Rechtssicherheit für alle, die in Hinterholzhausen bauen wollen.

Mit der Frage, was in der zweiten Hälfte der Wahlperiode anstehe, war Langenpreisings Bürgermeister schnell fertig: „Wenn wir das alles durchziehen, was jetzt geplant ist, ist das schon viel genug.“ In der Tat ist es eine ganze Menge: der Neubau am Kindergarten, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für Zustorf, und die Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung. Hier ist Straßer auch nicht so recht zufrieden mit dem Stand der Dinge: „Das zieht sich nach wie vor.“

Auch für sich persönlich zog der Bürgermeister eine positive Bilanz. „Man kann schon was bewegen“, sagte der Gemeindechef. Man müsse eben auf die Leute zugehen, ihnen zuhören. „Wenn die zu einem kommen mit einem Problem, dann ist dieses Problem eben für den Einzelnen aktuell und sehr groß.“

Auch wenn Straßer deutlich machte, wie gern er Bürgermeister ist, legte er sich auf die Frage nach einer zweiten Amtsperiode schon halbwegs fest: „Man soll nie nie sagen, aber Stand heute: nein.“ Das begründete er mit seinem Alter. „Ich werde bald 70. Das ist einfach nicht gut.“