„Das sind Gefahrenbäume“: Fällaktion in der Pottenau

Von: Klaus Kuhn

30 Meter hoch reicht der Fällkran, der bei der Aktion in der Pottenau zum Einsatz kam. © Klaus Kuhn

Angekündigt hatte Langenpreisings Bürgermeister Josef Straßer die Arbeiten schon vor Wochen, am vergangenen Montag war es dann so weit: An der alten Staatsstraße in der Pottenau wurden mächtige Bäume gefällt.

Langenpreising – Dass die Straße dafür gesperrt werden musste, hatte Straßer zuvor auch schon klargestellt. Ebenso wurde eine Freileitung abgehängt und am Boden verlegt, um sie vor herabfallenden Ästen zu schützen.

Zum Einsatz kam ein sogenannter Fällkran, der bis auf 30 Meter hinauf reicht, dort Äste packen und dann absägen kann. Das imposante Gerät wurde von einem Mitarbeiter bedient, zwei weitere waren damit beschäftigt, das Material aufzuarbeiten. Dazu wurde die ganze Straßenbreite benötigt. Auf diese Weise gelingt es, die Bäume nicht auf einmal umlegen zu müssen, denn nebenan sind bereits bestellte Felder, die möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Die Fahrzeuge zum Abtransport des Materials standen auch schon bereit.

Die Motorsäge legte das teilweise böse verfaulte Innenleben der Bäume offen und bestätigte den Befund der Experten, der zu der Entscheidung, dass die Bäume gefällt werden müssen, geführt hatte. „Das sind Gefahrenbäume“, rief denn auch ein Mitarbeiter gegen den Lärm der Sägen an. Baumfällungen führen immer wieder zu Debatten in der Öffentlichkeit, zumal es wahre Riesen waren, die hier einfach nicht haben gehalten werden können. Die Sachlage war in diesem Fall aber mehr als deutlich.