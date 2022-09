Langenpreising: Der große Glasfaser-Ärger

Von: Klaus Kuhn

„Das Gespräch war nicht mehr so freundlich“, sagte Bürgermeister Josef Straßer über den Austausch mit der Deutschen Glasfaser. © privat

Richtig groß ist der Ärger über die Deutsche Glasfaser in Langenpreising. In der Bürgerversammlung wurde das mehr als deutlich. Darauf reagiert nun das Unternehmen.

Langenpreising – Der Deutschen Glasfaser droht in Langenpreising eine ähnliche Blamage wie vor Jahren in Zorneding: Es geht nicht vorwärts. Die Bürger, die Verträge unterschrieben haben, fühlen sich zunehmend übertölpelt. Dominik Bayer, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, versucht auf Nachfrage der Heimatzeitung auch gar nicht erst, irgendwas zu beschönigen: „Wir können nicht sagen, dass wir im Zeitplan sind.“

Bürgermeister Josef Straßer (FWG) hat dem Unternehmen vor der Bürgerversammlung am Mittwoch quasi die Pistole auf die Brust gesetzt: „Wenn ich da nichts Konkretes sagen kann, reden wir noch ganz anders miteinander“, zitierte er sich selbst aus dem Gespräch mit dem Unternehmen, das „nicht mehr so freundlich“ gewesen sei.

Die Bürger selbst sind jedenfalls verärgert: Max Steck war es, der in der Versammlung energisch Auskunft forderte. Straßer berichtete, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, überhaupt einen kompetenten Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen. Er sei erstaunt gewesen, dass überhaupt einer zurückgerufen habe. Und siehe da, der habe tatsächlich eine Zusage gemacht: Die Deutsche Glasfaser wolle die Baustelle bis Dezember abschließen. Unruhe entstand im Saal, offenbar wollten das viele nicht so recht glauben. Dazu gehört auch Straßer, der vom Christkind sprach, das er gesehen habe.

Es habe technische Probleme in der Leitungszuführung nach Langenpreising gegeben, berichtete Straßer aus den Gesprächen. Der Tag, deutete der Gemeindechef an, rücke näher, an dem die Anschlussnehmer vom Vertrag zurücktreten könnten. „Die E-Mails werden immer freundlicher“, so der Gemeindechef ironisch, dessen Geduld erkennbar zu Ende geht.

Dass Straßer in Versammlungen den Blitzableiter geben muss, macht ihm keine Freude. Er gerät zunehmend in Erklärungsnot, denn die Entscheidung für das Unternehmen aus Borken in Nordrhein-Westfalen war im Gemeinderat gefallen. Straßer erinnerte daran, dass er damals mit anderen Gemeinden gesprochen habe, und bei der großen Mehrheit – Ausnahme Zorneding – habe er gesagt bekommen, dass „es passt“.

Als die Firma in Berglern an den Start ging, hatte die Heimatzeitung die damals zuständigen Mitarbeiter auf die Verzögerungen in Zorneding angesprochen. „Ja, Zorneding lief gar nicht gut, aber wir haben aus Zorneding gelernt“, war damals die Antwort. Unternehmenssprecher Bayer nannte die Ursache der Verzögerung: Alles sei fertig, alle Hausanschlüsse verlegt, doch an dem Tag, an dem man den Technikverteiler in Betrieb habe nehmen wollen, habe sich ein Faserschaden in der Zuleitung gezeigt, der noch nicht habe lokalisiert, geschweige denn behoben werden können. Einen Zeitplan hat Bayer dennoch: „Ab Oktober wollen wir die Kunden ans Netz bringen.“ Bis Weihnachten wolle man, dass alle Kunden Zugriff auf die gebuchten Leistungen haben.