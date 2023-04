Der „Raiffeisen-Hans“ und die Familiengründung im Bank-Haus

Teilen

Das Jubelpaar Irmgard und Johann Sellmair freute sich über die Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit von der Familie und auch von 2. Bürgermeister Leo Melerowitz (r.). © SYS

Es ist ein Fest, das nicht mehr allzu oft gefeiert wird: die Diamantene Hochzeit. Sie bedeutet 60 Jahre Glück, 60 Jahre Miteinander in allen Lebenslagen. Dieses seltene Ehejubiläum durften jetzt Johann und Irmgard Sellmair feiern. Vor 60 Jahren haben sie sich vor dem Traualtar in der Pfarrkirche St. Martin in Langenpreising das Jawort gegeben.

Langenpreising – Johann Sellmair ist ein „waschechtes Langenpreisinger Kindl“ und entstammt der Familie von Max und Anna Sellmair, die im Ort einen Kramerladen betrieben. Seit 1958 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand war Sellmair Geschäftsführer der Raiffeisenbank mit Lagerhaus im Ort. Der „Raiffeisen-Hans“, wie er von vielen heute noch genannt wird, ist ein bestens bekannter und geschätzter Mitbürger.

Sein besonderes Engagement gilt bereits seit Jahrzehnten der Spielvereinigung Langenpreising. Über ein halbes Jahrhundert wachte er bei den Fußballern als Kassier über die Finanzen. Auch bei den Stockschützen hatte er das Amt des Kassiers und bei der Jagdgenossenschaft das Amt des Schriftführers jahrzehntelang inne.

Am Herzen lag und liegt dem Jubilar auch die Förderung der Langenpreisinger Kirchen. Im Juli 2005 übernahm Sellmair den Vorsitz des neu gegründeten Vereins der Freunde und Förderer der Langenpreisinger Kirchen und führte ihn bis 2019. In seiner Ära wurden viele Maßnahmen unterstützt, maßgeblich die Renovierung der Peterskirche.

Ehefrau Irmgard, geborene Sellmaier und damit namentlich nicht allzu weit entfernt von ihrem Gatten, wuchs als Tochter von Ludwig und Anna Sellmaier in Thann bei Buch am Erlbach zusammen mit drei Brüdern im landwirtschaftlichen Betrieb auf. Sie war bis zur Eheschließung im Lagerhausbetrieb und im Haushalt der Familie Sebastian Gammel in Thann tätig.

Auch Irmgard Sellmair ist den Vereinen sehr verbunden. Als Gründungsmitglied fungierte sie beim Katholischen Frauenbund insgesamt 46 Jahre, von der Gründung bis zum Jahre 2001 als Schatzmeisterin und danach noch einige Jahre als stellvertretende Kassierin, wofür sie die Ehrenmitgliedschaft erhielt.

Bei der SpVgg wurden beide für ihre insgesamt 120-jährige treue Mitgliedschaft, Johann für 70 und Irmgard für 50 Jahre, ausgezeichnet. Nach der Eheschließung am 20. April 1963 gründeten sie in der vorhandenen Wohnung im Bankgebäude ihre Familie. Im Jahr 1966 bezogen sie das gemeinsam erbaute Wohnhaus an der St. Martinsstraße. Aus der harmonischen Ehe gingen die Söhne Hans und Michael sowie Tochter Maria hervor. Viel Freude bereiten dem Jubelpaar auch die fünf Enkelkinder Stefan, Marina, Annalena, Dominik und Angelina sowie die Urenkel Leon und Sophie.

SYLVIA STADLER