Deutsche Glasfaser in Langenpreising?

Gemeinderat will das Thema diskutieren

Soll die Deutsche Glasfaser auch in Langenpreising tätig werden? Am 4. August tagt der Gemeinderat zu diesem Thema öffentlich. Bürgermeister Josef Straßer kündigte in einem Gespräch mit der Heimatzeitung schon mal an, dass sich das Unternehmen in dieser Sitzung vorstellen werde. „Wir machen das erst mal im Gemeinderat“, sagte er.