Dinner für Oan: Theaterverein Langenpreising startet ins Jubiläumsjahr

Ausverkaufte Premierenvorstellungen

Das Herzstück eines gelungenen Jahreswechsels ist und bleibt für viele Menschen der Kult-Sketch „Dinner for One“, getreu dem Motto „The same procedure as every year – die gleiche Prozedur wie jedes Jahr“. Mit diesem Sketch ist der Theaterverein Langenpreising anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ins Jubiläumsjahr gestartet.