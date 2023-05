Drei neue Könige

Von: Klaus Kuhn

Königsproklamation bei den Stefansschützen Zustorf (v. l.): Tobias Neumeier, Tim Schwarzbözl, Anton Wurzer, Michael Gumberger, Arianna Pömmerl, Franz Lintsche, Heinz Häring, Lukas Häring und Gertraud Buchner. Fahnenträger gesucht © Klaus Kuhn

Bei den Stefansschützen Zustorf wurden die Könige proklamiert. Schützenmeister Max Steck lobt die rege Vereinstätigkeit.

Zustorf – Königsproklamation haben die Stefansschützen in Zustorf bei ihrer Hauptversammlung gefeiert: Schützenkönig ist Michael Gumberger, Wurstkönig Heinz Häring. Breznkönigin wurde Gertraud Buchner.

Bei der Jugend siegte Tim Schwarzbözl vor Lukas Häring und Tobias Neumaier. Darüber hinaus kam bei der Wertung auch das Lichtgewehr für die ganz jungen Schützen zum Einsatz, um sie teilhaben zu lassen: Anton Wurzer setzte sich hier ganz knapp gegen Franz Lintsche durch. Der Bernhard-Plachetka-Pokal ging an Arianna Pömmerl.

Die von Andrea Kaps geführte Kasse wies ein Minus von über 200 Euro aus, das aber in erster Linie Investitionen in weitere Sportwaffen geschuldet sei. Eine Diskussion darüber gab es nicht. Wohl aber war Schützenmeister Max Steck begeistert von dem Zuspruch, den der Verein bei Veranstaltungen gehabt hat: Das Ostereierschießen und die Christbaumversteigerungen verzeichneten seinem Bericht zufolge hervorragende Resonanz.

Wichtig für den Verein ist es, wie Steck gegen Schluss der Versammlung bemerkte, in die Breite zu gehen: „Wir möchten Leute an den Schießstand und auch Leute hier herein in Gesellschaft bringen.“ Hier seien verschiedene Überlegungen im Gange, wie etwa die Organisation eines Strohschießens. Künftig wolle man sich zudem mehr um jüngere Schützen bemühen, die bekanntlich schon mit dem Lichtgewehr einsteigen dürften. Der Schützenmeister rief aber auch dazu auf, die Böllerschützen zu verstärken. Zudem plane der Verein die Beschaffung weiterer Vereinskleidung, darunter T-Shirts.

Aktuell gibt es noch das Problem, wer die Fahne trägt. Der aktuelle Fahnenträger ist gesundheitlich angeschlagen und hat laut Steck um Ablösung gebeten. Es habe zwar mit Aushilfen bisher geklappt, aber das sei keine Dauerlösung. Er wollte keinen Druck in der Versammlung aufbauen. „Es sind drei Termine, an denen wir ausrücken, also so viel Arbeit ist das auch nicht“, rührte er die Werbetrommel.

Der Schützengau war durch den 3. Gauschützenmeister Manfred Dollmann vertreten, der dem Verein Mut zusprach, was die Bildung einer Jugendmannschaft angeht: „Macht das einfach!“ Dollmann war in der Versammlung wirklich gefragt, denn der Verein ehrte Mitglieder, die seit 25 Jahren dabei sind. Ausgezeichnet wurden Gertraud Buchner, Richard Angelhuber, Mariele Maier, Irmgard Buchner, Martina Angelhuber, Stefan Stadler, Stefan Sellmaier, Lorenz Maier, Nicole Sedlmeier, Peter Grawert und Josef Buchner.

Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz lobte die Arbeit des Vereins, auch beim Gau-Jugendtag: „Die Bude war voll!“ Sportlich steht der Verein gut da, hat er doch beim Gaupreisschießen „etliche Preise“ abgeräumt, und beim Sektionsschießen in Berglern stellte er die zweitstärkste Mannschaft. Nur für ein Team für die Rundenwettkämpfe hat es noch nicht ganz gereicht. Christian Kaps ist aktuell die Leistungsspitze im Verein, er hat sich für die oberbayerische Meisterschaft qualifiziert. klk

