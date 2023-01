Langenpreising: Durchgängig Rechts vor Links

Gemeinde plant Bereich der Moosburger und Landshuter Straße um

Von Klaus Kuhn schließen

Der Bereich der Moosburger und Landshuter Straße in Langenpreising wird komplett neu gestaltet, die abknickende Vorfahrt durch eine durchgängige Rechts-vor-Links-Regelung ersetzt.

Langenpreising – Zunächst sollte es eine Vorfahrtsregelung an der Einmündung geben, die die Landshuter Straße bevorrechtigt. Der Hauptausschuss, der am Dienstagabend tagte, wollte aber lieber eine einheitliche Regelung im ganzen Ort haben. Das erwies sich als unproblematisch. Es werden deshalb keine Umplanungen erforderlich.

Geben wird’s zwei neue Bushaltestellen, mit Wartehäuschen und barrierefrei. Die Entwässerung der Straße wird komplett überarbeitet und die Brücke über den Strogenkanal saniert. Die Entwässerungsplanung entlastet sogar den Mischwasserkanal, weil ein größerer Teil des anfallenden Oberflächenwassers jetzt über Mulden, die ausnahmslos einen Notüberlauf erhalten, abgeführt werden kann. Auch das Baugebiet, das über die Moosburger Straße erschlossen wird, bringt hier kein Regenwasser mehr in den Straßenbereich.

Auch der Weg entlang des Strogenkanals, der in die Landshuter Straße einmündet, wird angefasst und auf eine Breite von 3,50 Metern gebracht. Hier erfolgt die Entwässerung direkt in den Strogenkanal, und zwar so, dass im Extremfall schnell mit Sandsäcken die anliegenden Gebäude geschützt werden können. Die Gesamtkosten liegen bei 1,9 Millionen Euro.

Vergeben werden sollen die Arbeiten im Gemeinderat am 22. März, Baubeginn ist dann im April, und abgeschlossen werden sollen die Arbeiten dann im Oktober. Eine Aufteilung auf zwei Bauabschnitte will der Gemeinderat aus Kostengründen möglichst vermeiden.

Die Arbeiten werden parallel zur Strogenstraße in Wartenberg durchgeführt, so dass mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Der Ausschuss hat die von Kathrin Heindl vom Büro Wipfler Plan vorgestellte Ausführungsplanung gebilligt. Eine Baumfällung, die am Ortsausgang Richtung Moosburg zunächst geplant war, kann wohl doch vermieden werden. Die Ausbaubreite der Straßen wird 6,50 Meter betragen. Am Ausgang Richtung Gewerbegebiet Straßäcker wird eine Querungshilfe neu errichtet und die Straße dafür verschwenkt. Das schafft laut Planerin mehr Platz für einen ortsbildprägenden Baum dort.

Jetzt, da die Ausführungsplanung genehmigt ist, kann sich die Verwaltung der Bezuschussung annehmen. Jedenfalls drängt die Zeit: Ausgeschrieben werden darf nämlich erst, wenn die Regierung von Oberbayern als zuschussgebende Stelle die Freigabe erteilt. Über eine mögliche Höhe der Förderung gab es noch keine Angaben. Wohl aber machte Gregor Schober vom Planungsbüro den Gemeinderäten Hoffnung: Die Preise könnten unterhalb dessen, was die Kostenberechnung ergeben hat, bleiben. Das hätten jüngste Ausschreibungen gezeigt.